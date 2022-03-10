《我們回家吧2》回歸　曾寶儀錄9集就哭5集

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「我們回家吧」曾寶儀曾入圍第56屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，節目主題由主持人與多位明星嘉賓，一同造訪他們出生成長的地方。除了曾寶儀與嘉賓一嚐他們記憶中的美食、走進他們熟悉的生活風景，節目也透過新的視野，看見嘉賓們最真實的一面。該節目上架YouTube後，首集點擊就破百萬，myVideo上線第一週即榮登綜合榜冠軍。對這清新風格的節目，觀眾覺得「沒有油膩行腳節目的套路」、「喜歡工作人員都入鏡的特殊風格」、「自然有深度的介紹每位嘉賓的故鄉，讓大家好想回家」。
「既然不能出國玩，那我們就回家玩！」是「我們回家吧2」的節目主軸，2020 突如其來的疫情，奪去了大家飛向世界各地的機會，卻也給了所有人時間回頭探索自己出生成長的家鄉「臺灣」。第一季8集邀請的節目嘉賓均為女生，「我們回家吧2」加入男生外，節目也增加為13集，最強卡司包括鳳小岳、盧廣仲、曾之喬、米莎、許富凱、于子育、蔡昌憲、桑布伊及網紅阿翰等。每集節目中，主持人曾寶儀繼續在每集中與一位明星嘉賓回到他出生成長或別具意義的「家鄉」，在熟悉的土地上看見最真實放鬆的他們。不只嘉賓作東，主持人也會深入拜訪在地職人、返鄉青年，以全新的視野看待每個值得我們重新認識並愛上的地方，引領觀眾一同領略臺灣各地的獨有魅力。第二季也看到主持人曾寶儀更感性的一面，因為該節目目前已拍攝完畢九集，在節目中曾寶儀就哭了五集。（編輯：薛羽彤）