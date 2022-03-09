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輕井澤最強不是火鍋！「低調神品」老饕超愛：特地為它去

▲許多網友認為，台中知名火鍋店「輕井澤」內，有一個「低調神物」被眾多人喜愛。（示意圖／翻攝自google map）
▲許多網友認為，台中知名火鍋店「輕井澤」內，有一個「低調神物」被眾多人喜愛。（示意圖／翻攝自google map）

編輯中心/綜合報導

2022-03-09 20:45:08

吃火鍋是朋友們聚會、相約吃飯的好選擇，其中「輕井澤鍋物」就是在台中地區相當有名火鍋店，對此曾有網友好奇，他認為輕井澤的火鍋吃起來其實很普通，但每次去都還是要排隊，好奇「輕井澤到底在紅什麼」？話題引發熱議。

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一名網友在PTT發文提到，來台中出差，看大家排輕井澤我也跟著排，雖然店面裝潢不錯，「但重點是火鍋吃起來超普的」，因此詢問「有沒有輕井澤在紅什麼的八卦」？留言區中，網友則認為「裝潢氣氛好啊」、「就還不錯，吃氣氛的」；不過也有人提到「紅茶真的有夠好喝」「會去吃這間只有一個原因，想喝紅茶」

▲ （圖／翻攝自Dcard）
▲ 有網友提到，自己會去吃輕井澤只有一個原因，就是想喝「紅茶」，話題影發熱議。（圖／翻攝自Dcard）
事實上，過去就曾有人在Dcard發文大讚輕井澤的紅茶，「他們家的紅茶喝起來很順口，但又不是那種茶味很重的紅茶，小鳥胃的我光吃火鍋就很飽了頂多喝到兩杯，好想自己在家就能泡，如果有出飲料店絕對捧場」。

貼文也引發熱議，許多網友讚賞「雖然偏甜，但本質超好喝」、「超好喝，鍋還沒上就先來3杯」、「吃輕井澤有30%是因為紅茶加分」、「完全為了喝紅茶去輕井澤的」、「有點古早味的味道，一定狂喝 」；不過，也少數人持相反意見，直言「不喜歡，太甜又好像沒什麼茶味」、「喝起來感覺很像水」、「個人認為餐後冰沙比較讚」。（編輯：張志浩） 

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