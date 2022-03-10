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【試駕】BMW 430i Gran Coupe M Sport多了兩門，帥度不減還更實用

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-03-10 00:25:20

美的事物人人愛，新世代BMW 4 Series的水箱護罩看久還頗有個性，Coupe流線身形也充分散發跑車氣息，但雙門不太實用的設定總難以獲得家人認同，430i Gran Coupe M Sport或許就是帥氣與實用平衡的解答。

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帥氣與實用往往很難同時擁有，想要帥氣的雙門Coupe就得犧牲後座進出便利性，如果你是年輕小伙子當然可以好好享受，但如果有一點年紀和有家庭，甩帥的需求絕對會排在家人與實用後面，這樣430i Gran Coupe M Sport或許就是答案，讓你在帥氣動感與3 Series之間取得平衡。

4 Series Gran Coupe已非新鮮事，但邁入新世代仍帶來驚豔的造型，雖在車頭有著巨大的轉變，但從車側一路到車尾縱使多了兩扇門，430i Gran Coupe M Sport依舊散發Coupe車型的帥勁與跑格感，這讓成家的男人每每上車前不再對Coupe思思念念。

想要Coupe帥氣又想3 Series實用，4 Series Gran Coupe就是你最好的選擇。
想要Coupe帥氣又想3 Series實用，4 Series Gran Coupe就是你最好的選擇。
新世代水箱護罩與M Sort套件相當搭。
新世代水箱護罩與M Sort套件相當搭。
430i Gran Coupe M Sport迷人地方就是多了兩門但帥氣不減。
430i Gran Coupe M Sport迷人地方就是多了兩門但帥氣不減。
圈胎規格為前245/40 R19、後255/40 R19。
圈胎規格為前245/40 R19、後255/40 R19。
雖然多了實用性，但430i Gran Coupe M Sport在動態上卻像危險情人帶來翻雲覆雨的感受，首先打開引擎蓋，搭載的2.0升渦輪引擎，帳面數據雖僅有245hp/40.8kgm輸出，但在運動化八速手自排助益下，不僅能快速替你找到當下最適切甜蜜的檔位匹配，甚至殺紅眼奮力重踩油門，也能迅速退檔提供最佳轉速輸出能量，帶來比帳面數據更加凶狠不讓人失望的實際加速感，畢竟6.2秒0～100km/h加速數據又不是簽樂透隨便寫。

實際加速表現比帳面數據還要來得更有感。
實際加速表現比帳面數據還要來得更有感。
245hp/40.8kgm雖稱不上強悍，但也足夠讓人使壞。
245hp/40.8kgm雖稱不上強悍，但也足夠讓人使壞。
油門踩多少、轉速該多少，運動化八速手自排都能立即回應。
油門踩多少、轉速該多少，運動化八速手自排都能立即回應。
BMW深知單憑速度還不足以讓人興奮，唯有在彎路能犀利過彎才算真正高潮，430i Gran Coupe M Sport所配置的M跑車化懸吊，就以往經驗面對彎道已有相當優異的表現，但試駕車則進一步選配M跑車化電子懸吊，不僅一般乘坐擁有更舒適的路感回饋，更可依需求自行調整軟硬，當然側傾抑制力也不在話下，搭配後輪驅動，這樣的組合在彎路你說能不讓人興奮嗎？

開BMW當然不能只踩油門，還要好好體驗過彎樂趣才行。
開BMW當然不能只踩油門，還要好好體驗過彎樂趣才行。
選配的M跑車化電子懸吊按下排檔旁的駕駛模式就可調整軟硬。
選配的M跑車化電子懸吊按下排檔旁的駕駛模式就可調整軟硬。
按下排檔旁的駕駛模式就可調整選配的M跑車化電子懸吊軟硬。
按下排檔旁的駕駛模式就可調整選配的M跑車化電子懸吊軟硬。
既然選擇430i Gran Coupe M Sport自然就不會是一個人用車，而是會有後坐載人的需求，所以多了兩扇門不僅後座方便進出，2,856mm軸距也提供頗佳的乘坐空間，6/4分離座椅也帶來480～1,300公升置物機能。另外12.3吋數位儀表、10.25吋中控螢幕、iDrive 7.0介面、無線Apple Carplay/Androud Auto、抬頭顯示器、手機數位鑰匙、Harman Kardon、主動車距定速控制、主動車道維持、Level 2半自動駕駛、Sensatec皮質跑車座椅等配備，讓在載人時輕鬆舒適的享受移動過程。

430i Gran Coupe M Sport不僅跑得快，也提供舒適的乘坐質感。
430i Gran Coupe M Sport不僅跑得快，也提供舒適的乘坐質感。
2,856mm軸距帶來不俗後座空間，而多了後車門讓進出更便利了。
2,856mm軸距帶來不俗後座空間，而多了後車門讓進出更便利了。
行李廂具有480～1,300公升容積。
行李廂具有480～1,300公升容積。
iDrive 7.0介面的10.25吋中控螢幕操作直覺，當然也支援無線Apple Carplay/Androud Auto。
iDrive 7.0介面的10.25吋中控螢幕操作直覺，當然也支援無線Apple Carplay/Androud Auto。
手機數位鑰匙算實用配備。
手機數位鑰匙算實用配備。
試駕車選配Vernasca真皮內裝。
試駕車選配Vernasca真皮內裝。
載人開不快就使用Level 2半自動駕駛放鬆吧。
載人開不快就使用Level 2半自動駕駛放鬆吧。
多了兩門及實用性，430i Gran Coupe M Sport依舊保有不減跑車的帥氣，這或許是夢想與現實間最佳平衡方案，還不滿意，沒關係BMW也給你另一種選擇，同樣有著和430i Gran Coupe M Sport相同帥勁外型，但卻配備新世代坐艙、14.9吋中控螢幕、iDrive 8.0和更安靜的移動過程，重點動力更大價格還更便宜，還沒想到？i4。

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