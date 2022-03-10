60年代經典Mustang Fastback電動版開賣，千萬台幣售價考驗口袋深度!

我是廣告 請繼續往下閱讀
英國改裝車廠Charge以1967年的Mustang Fastback作為電動化範本，全車外殼經過官方授權保留了原汁原味的經典輪廓，不過為了讓這部野馬帶有些許現代風格，除了水箱罩採封閉式設計外還搭配有LED大燈組，另外車門把手也改以更為流線的隱藏式設計，搭配搶眼的多幅式輪圈及Charge廠標後，成功將這部60年代的老野馬重新帶回現代戰場。
內裝配置則與舊款野馬無任何關聯性，改以先進的數位儀表與超大尺寸的資訊娛樂觸控系統做為車艙主軸，簡約的三幅式方向盤配有多功能按鍵，換檔機構也採用科技感十足的按壓式設計，該公司的創意總監還相當鼓勵客人發揮創意搭配出充滿個人特色的個性化內裝。
動力部分配置一組64 kWh電池模組搭配前後軸的雙電動馬達，總輸出功率可達536匹馬力，扭力峰值更上看1,500 Nm，如此強大輸出可讓這部經典車在3.9秒加速破100 km/h，滿電狀態的行駛里程也從概念車時期的200公里一舉提升至322公里，這部車經過重新調整後也確定將會推出499部，不過起跳價是相當驚人的350,000英鎊(約新台幣1,337萬)，目前已開放接受預訂，不過發表日期尚未公布，確切交車日期也未知。