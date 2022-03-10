51歲名導遭爆「性侵4女星」 傳不雅照、鹹濕訊息騷擾
由51歲日本知名導演榊英雄執導的電影《蜜月》，原本預計在本月25日上映，但近來他被4位女星指控性侵，還威脅封口，讓片商趕緊撤檔終止電影上映，導演也大動作向外界道歉，引起討論。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-03-10 10:53:20
電影《蜜月》由佐津川愛美飾演女主角，電影描寫性侵害等社會議題，片中講述17歲女高中生對母親的叛逆心，想要得到幸福，卻使得家庭崩壞的故事。據《週刊文春》報導，導演榊英雄在選角期間，對4名女星有性騷擾行為，將男性的性器官照片傳給女演員，甚至傳「幫吹」等鹹濕字詞，不僅如此，A女星指控在喝酒聚會後被榊英雄性侵後，被對方威脅「事情鬧大就殺了妳」；B女星同樣也是在聚會喝酒後被性侵；C女星是在飯店發生關係；D女星是收到男子性器官照片的受害者。
事件爆發後，榊英雄僅認了與3位女星發生肉體關係，並強調沒有性侵，發生關係都是雙方你情我願的狀況，「我為這件事向我的妻子道歉，並請她原諒我。」片商為了不讓事件擴大，只好緊急在推特發出聲明，把該片撤檔，榊英雄也在聲明中向外界道歉：「對重要的家人造成傷害，真的非常對不起，在報導中無論事實真偽皆受到牽連的人和相關的人，真的非常抱歉。」
※【NOWnews 今日新聞
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