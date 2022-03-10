500萬人民幣援烏想洗白？綠外交人士揭北京盤算

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針對中國發起對烏克蘭「小額捐款」一事，該幕僚分析，這不外乎為了清洗形象，避免俄羅斯這樣的侵略暴行，也被對照到此可正在威脅台灣的中國，甚至在國際輿論上已經出現了「今日蒲亭，明日習近平」的對照敘述，讓北京更感進退失據。
他說，由習近平領軍的對烏克蘭危機小組日前決定微調相關策略，除了指派外長王毅在記者會上開始談對烏克蘭人道關懷，更安排自己跟德國、法國的熱線，展現某種跟國際社會並沒有脫隊的形象。
該幕僚接著分析，中國的捐款金額比不上台灣一個中小企業單筆金額，近乎吝嗇的這500萬人民幣，更凸顯了北京此刻的扭捏和渾身不自在。
另名外交幕僚則指出，相較這500萬人民幣，中國日前在聯合國安理會、人權理事會上相繼投下棄權票，抵制國際對俄的譴責與制裁相關行動，還有不久前國際原子能總署要求俄羅斯停止攻擊烏克蘭核電廠等設施時，中國也投下反對票杯葛，「這些幫凶的舉止，對烏克蘭人民造成的傷害，就不知道有多深痛」。
這位幕僚表示，除非堅決地表態反對俄羅斯侵略烏克蘭，並且投身阻止，否則習近平這500萬元人民幣充其量只想騙幾篇外媒報導的惺惺作態，也印證了中國背後的心情，只是為了洗白，不是為了國際責任，更是為了避免「今日蒲亭，明日習近平」夢靨成真，而不是具體協助烏克蘭。
他說，這形同買廣告的500萬元人民幣，背後更是想要掩飾中國在聯合國、原子能總署投下棄權、反對票，掩護俄羅斯入侵烏克蘭幫凶的行徑。