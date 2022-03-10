COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

500萬人民幣援烏想洗白？綠外交人士揭北京盤算

▲綠營外交幕僚分析，「今日蒲亭，明日習近平」的對照敘述，讓北京更感進退失據。（圖／美聯社／達志影像）
▲綠營外交幕僚分析，「今日蒲亭，明日習近平」的對照敘述，讓北京更感進退失據。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-10 10:57:41

俄羅斯入侵烏克蘭進入第15天，我國一周內募到將近5億元新台幣，各國政府跟民間社會也正窮盡各種努力幫助烏克蘭；而近來北京當局也開始微調涉外方向，表示願意捐助500元人民幣給烏克蘭人道救援，引發關注。一名熟悉國際事務的綠營幕僚向《NOWnews今日新聞》記者表示，這不外乎為了清洗形象，避免俄羅斯的侵略行徑對照到中國文攻武赫台灣，「今日蒲亭，明日習近平」的對照敘述，讓北京更感進退失據。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該幕僚向記者表示，近期因為國際社會反侵略、反對的聲浪越來越大，連帶立場曖昧的中國也感受到這股國際孤立侵略者的氣息，這不但讓「今日烏克蘭，明日台灣」的認知作戰收不到效果，國際社會同仇敵愾的氣氛，更讓中國的國際形象再次滑落，支持台灣的聲音更因此絡繹不絕。

針對中國發起對烏克蘭「小額捐款」一事，該幕僚分析，這不外乎為了清洗形象，避免俄羅斯這樣的侵略暴行，也被對照到此可正在威脅台灣的中國，甚至在國際輿論上已經出現了「今日蒲亭，明日習近平」的對照敘述，讓北京更感進退失據。

他說，由習近平領軍的對烏克蘭危機小組日前決定微調相關策略，除了指派外長王毅在記者會上開始談對烏克蘭人道關懷，更安排自己跟德國、法國的熱線，展現某種跟國際社會並沒有脫隊的形象。

該幕僚接著分析，中國的捐款金額比不上台灣一個中小企業單筆金額，近乎吝嗇的這500萬人民幣，更凸顯了北京此刻的扭捏和渾身不自在。

另名外交幕僚則指出，相較這500萬人民幣，中國日前在聯合國安理會、人權理事會上相繼投下棄權票，抵制國際對俄的譴責與制裁相關行動，還有不久前國際原子能總署要求俄羅斯停止攻擊烏克蘭核電廠等設施時，中國也投下反對票杯葛，「這些幫凶的舉止，對烏克蘭人民造成的傷害，就不知道有多深痛」。

這位幕僚表示，除非堅決地表態反對俄羅斯侵略烏克蘭，並且投身阻止，否則習近平這500萬元人民幣充其量只想騙幾篇外媒報導的惺惺作態，也印證了中國背後的心情，只是為了洗白，不是為了國際責任，更是為了避免「今日蒲亭，明日習近平」夢靨成真，而不是具體協助烏克蘭。

他說，這形同買廣告的500萬元人民幣，背後更是想要掩飾中國在聯合國、原子能總署投下棄權、反對票，掩護俄羅斯入侵烏克蘭幫凶的行徑。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀