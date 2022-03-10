見大S再婚感動！他Call「20年前女友」卻慘爆：1萬3沒了
台灣女星大S與南韓男星具俊曄相隔20年修成正果，猶如偶像劇的發展也引起不少人討論。不過就有男網友效仿具俊曄，打給「20年前女友」，下場卻是錢包又準備噴1萬3千元，詳細過程也掀起全場共鳴。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 11:19:14
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到「看了大S再婚的消息，很是感動，於是我也鼓起勇氣拿起手機，撥打了20幾年前女友的手機號碼」；電話通了之後另一頭的女聲不耐煩地回應「幹嘛？」原PO也立刻說明來意「沒有啦，想問看看星期日女兒生日的蛋糕訂好沒？」原來這位20年前的女朋友，早已經是原PO的老婆大人。
不過老婆後續又補了一句「還沒啦，你去訂，還有你女兒學費單在桌上，趕快拿去繳一繳，聽到沒，掰」。而瞬間被拉回現實的原PO，只能看著女兒需繳1萬3千元的學費單苦笑「沒事還是別亂打電話比較好」。
其他網友看完整個過程紛紛笑瘋「幸福的負擔，前女友～現老婆」、「結婚就是戀愛的墳墓，所有熱情早被兒女的學費、各種家庭支出磨滅殆盡」、「這種非偶像劇展開，才是我們的現實生活，但一樣充滿甜蜜」、「我也剛繳了一萬多的高中學費，很有感」。（編輯：潘毅）