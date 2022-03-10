女性心理復原力比男性差？　專家曝「隱藏關鍵」

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台北醫學大學公共衛生學院教授邱弘毅說明，若未能針對與影響心理復原力相關的背景因素進行合理的調整，便會導致我們產生女性較男性更脆弱且心理復原力較差的刻板印象，此研究正好提出科學的佐證，給予大家很好的提醒。我們在生活中可從旁覺察身邊婦女的壓力源並給予協助，特別是常被賦予較男性存有家庭小孩照顧責任的婦女同胞，建議男性應該要多支持與包容自己的另一伴，有助於維持女性的心理健康，共創幸福美滿的生活。
生活隱形壓力 易讓女性心力交瘁
董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，孩子的教育規劃、家庭活動安排、家庭關係促進，如何讓親子間互動更密切、有良好的溝通等，這類隱形的家務壓力，無時無刻存在女性照顧者心中，形成一種持續累積的腦力精神負荷，容易讓女性心力交瘁。
戴怡君副主任提醒，除了可定期進行情緒與壓力檢測，平時也能透過身體狀態瞭解自己的壓力程度，像是如果出現肩頸肌肉僵硬、常常有頭痛、睡不好、容易疲憊等狀況，表示已有一定程度的壓力，需要適時的紓壓放鬆。
「1、2、3行動」原則 減緩自身壓力
另外，總是在腦中盤旋思考、無法決定的壓力事件，即使是小事，像是買什麼午餐、幫孩子選擇課外活動、家務處理、或是怎麼拒絕他人的邀約，都可能成為影響心情或情緒的壓力源，建議嘗試「1、2、3行動」原則，每當腦中浮現一再思考、猶豫不決的念頭，可告訴自己默數到三，就站起來或說出來，只要開始實行與行動，就能幫助自己減緩不安與負面感受。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53021
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