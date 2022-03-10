未打疫苗死亡率高！政院：1個月內長輩打疫苗有禮券

行政院今（10）日召開院會，行政院長蘇貞昌指出，現階段有必要持續要加強65歲以上長者疫苗覆蓋率，為鼓勵還沒接種完3劑疫苗，今天起一個月內，只要長輩願意施打，不論哪一劑都可以領500元禮券，希望提升長輩免疫力。
記者王敏旭／台北報導
2022-03-10 11:42:06
行政院發言人羅秉成會後轉述，蘇貞昌說，全球確診人數超過4.5億人、死亡超過600萬人，鄰近南韓昨天剛舉辦總統大選，已經連續5天新增確診案例超過20萬例，昨日單日確診突破34萬例，香港疫情持續失控，近一個月累計確診50萬人，超過2600人死亡。
「台灣疫情持續穩定可控」，蘇貞昌表示，台灣連續10天確診案例都在各位數，但境外移入病例數仍多，這10天有520例。3月7日起居家隔離政策縮短為10天，檢疫期滿後7天的自助健康管理，民眾要2次自主快篩，相關單位要持續督導落實。
蘇貞昌表示，香港未接種疫苗死亡率，已高出已接種疫苗者20倍，若以70到79歲確診死亡率，沒打疫苗比接種2劑疫苗增加近10倍死亡率，現階段有必要持續要加強我國65歲以上長者疫苗覆蓋率。
蘇貞昌說，政府會適度放寬防疫措施，讓國人回歸正常生活，但仍要請國人遵守必要防疫措施。