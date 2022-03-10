響應國際森林日 淡古推限定專場植物導覽、苔球DIY
響應3月21日的國際森林日，淡水古蹟博物館特別在植物茂密的國定古蹟滬尾礮臺，推出限定專場植物導覽及苔球DIY；別開生面的課程僅此一場，不僅和生態導覽講師合作，帶領大家現地探訪，還能把充滿古蹟味的療癒植栽帶回家。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-10 11:56:32
新北市立淡水古蹟博物館將3月19日舉辦「國際森林日－古蹟療癒趣」滬尾礮臺生態體驗的活動，活動包括限定專場植物導覽及苔球DIY；專場特邀中央研究院環境教育生態導覽講師陳蘭香，以滬尾礮臺的花草樹木搭配民俗應用、俗諺與詩詞，深入淺出地分享植物的故事與妙用，並宣導森林與生態的重要性。
至於苔球DIY的活動則由張嘉讌老師授課，鮮採礮臺的毛蕨、伏石蕨及川七，以水苔為基底再覆上在古蹟挖取的苔蘚植物，就完成一株獨一無二的苔球作品；僅此一場的生態體驗活動，預計3月14日中午12點在淡水古蹟博物館的官方網線上報名，僅限20位，額滿為止，歡迎有興趣的人把握機會前來。
根據滬尾礮臺生態調查報告書指出，礮臺的原生植栽有林投、刺竹、朴樹、茄苳、苦楝、魯花樹、樹杞、杜英、香楠及紅楠等，目前大家常見的植物有苦楝、朴樹、蓮霧樹、蒲公英、月桃、樟樹、茄苳、桑葚及血桐等，還有許多苔蘚及蕨類植物，種類非常豐富；淡古館長黃麗鈴說，礮臺植物一年四季都有所不同，也為百年古蹟帶來充沛的生命力，推薦大家春暖花開之際到古蹟踏青。