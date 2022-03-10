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政院通過性暴力犯罪防制四法　營利深偽影像最重可處7年

▲行政院今（10）日召開院會，會中今天通過相關單位提出的「性暴力犯罪防制四法」。（圖／行政院提供）
▲行政院今（10）日召開院會，會中今天通過相關單位提出的「性暴力犯罪防制四法」。（圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-03-10 12:12:05

行政院今（10）日召開院會，會中通過相關單位提出的「性暴力犯罪防制四法」。未來未經他人同意拍攝性影像最重可處3年；以強暴、脅迫攝錄性影像最重處5年；增訂製作或散布深偽影像，最重處5年，若有意圖營利最重處7年有期徒刑。

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網紅小玉去年涉嫌以AI Deepfake（深度偽造）技術將女性臉部移至A片牟利，韓國也傳出N號房事件，另外近期台灣也出現偷拍、以暴力脅迫拍攝性影像等犯罪，因此法務部、衞福部及內政部也提出性暴力犯罪防制等相關修法。

4項法案包括《刑法》部分條文修正草案、《兒童及少年性剝削防制條例》部分條文修正草案、《性侵害犯罪防治法》修正草案及《犯罪被害人保護法》修正草案。

法務部指出，《刑法》增訂的妨害性隱私及不實性影像罪，明確層級化處罰規範，分別就「未經同意攝錄性影像」、「強暴脅迫攝錄性影像」、「未經同意散布性影像」及「製造／散布不實性影像」明定刑責。

未經他人同意攝錄性影像罪，最重處3年有期徒刑，若有散布行為，處6月以上5年以下有期徒刑；若有意圖營利而散布行為，處9月以上7年6月以下有期徒刑。未經他人同意散布性影像罪，最重處5年有期徒刑。

強暴、脅迫攝錄性影像罪，最重處5年有期徒刑，若有散布行為，處1年以上7年以下有期徒刑；若有意圖營利而散布行為，處1年6月以上10年6月以下有期徒刑。製作或散布他人不實性影像（深度偽造）罪，最重處5年有期徒刑，若有意圖營利之行為，最重處7年有期徒刑。

衛福部表示，使兒童或少年被拍攝、自拍、製造性交或猥褻行為的性影像案件，刑責將提高至3年以上10年以下；散布兒少性影像刑責提高至1年以上7年以下；無正當理由持有兒少性影像者，將行政罰修正為刑罰，可處1年以下。

衛福部也說，網站業者若知道有犯罪嫌疑情事，也應先行限制瀏覽或移除，並通知警察機關及保留資料180日的義務。

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