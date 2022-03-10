政院通過性暴力犯罪防制四法　營利深偽影像最重可處7年

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4項法案包括《刑法》部分條文修正草案、《兒童及少年性剝削防制條例》部分條文修正草案、《性侵害犯罪防治法》修正草案及《犯罪被害人保護法》修正草案。
法務部指出，《刑法》增訂的妨害性隱私及不實性影像罪，明確層級化處罰規範，分別就「未經同意攝錄性影像」、「強暴脅迫攝錄性影像」、「未經同意散布性影像」及「製造／散布不實性影像」明定刑責。
未經他人同意攝錄性影像罪，最重處3年有期徒刑，若有散布行為，處6月以上5年以下有期徒刑；若有意圖營利而散布行為，處9月以上7年6月以下有期徒刑。未經他人同意散布性影像罪，最重處5年有期徒刑。
強暴、脅迫攝錄性影像罪，最重處5年有期徒刑，若有散布行為，處1年以上7年以下有期徒刑；若有意圖營利而散布行為，處1年6月以上10年6月以下有期徒刑。製作或散布他人不實性影像（深度偽造）罪，最重處5年有期徒刑，若有意圖營利之行為，最重處7年有期徒刑。
衛福部表示，使兒童或少年被拍攝、自拍、製造性交或猥褻行為的性影像案件，刑責將提高至3年以上10年以下；散布兒少性影像刑責提高至1年以上7年以下；無正當理由持有兒少性影像者，將行政罰修正為刑罰，可處1年以下。
衛福部也說，網站業者若知道有犯罪嫌疑情事，也應先行限制瀏覽或移除，並通知警察機關及保留資料180日的義務。