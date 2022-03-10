合體放閃！胡宇威戒指藏2年才求婚 陳庭妮：為何是現在
▲見證「真愛CP」愛情長跑8年終成眷屬！陳庭妮與胡宇威合體放閃，胡宇威透露求婚戒竟然藏了2年才求婚，還選在爬山8小時後的狼狽狀態腿軟跪下，惹得妮妮嬌嗔大喊「為什麼是現在」！（圖／記者蕭涵云攝）
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▲見證「真愛CP」愛情長跑8年終成眷屬！陳庭妮與胡宇威合體放閃，胡宇威透露求婚戒竟然藏了2年才求婚，還選在爬山8小時後的狼狽狀態腿軟跪下，惹得妮妮嬌嗔大喊「為什麼是現在」！（圖／記者蕭涵云攝）
記者蕭涵云/台北報導
2022-03-10 14:40:56
藝人陳庭妮、胡宇威1月中在社群網站曝光親密捧臉合照，寫下「Twogether」大方認愛。早在2012年兩人合作《真愛趁現在》即傳出緋聞，直到隔年拍攝《真愛黑白配》，螢幕情侶形象實在太匹配，假戲真做的傳言從未間斷。如今陳庭妮手上閃爍著Cartier超大鑽戒，見證「真愛CP」愛情長跑8年終成眷屬，兩人今（10）日為卡地亞全新The Culture of Design形象概念店開幕甜蜜合體現身。現場胡宇威透露求婚戒竟然藏了2年才求婚，還選在爬山8小時後的狼狽狀態腿軟跪下，惹得妮妮嬌嗔大喊「為什麼是現在」！
情傳藏愛了8年，胡宇威1月中求婚陳庭妮成功後，兩人公開親密貼臉合照大方認愛、宣告喜訊。據傳求婚當時在「簡配」裝備下爬山8小時，還因天色變黑很怕無法順利下山。對此，陳庭妮還曾對媒體笑稱「求婚太累了， ▲陳庭妮及胡宇威兩人難得合體，一邊甜蜜鬥嘴一邊還原求婚現場，幸福氛圍滿滿。（圖／記者蕭涵云攝） 不急著辦婚禮」。
妮妮直說兩人都是低調個性，而且和胡宇威在一起的時間很長，喜訊曝光後，反而覺得生活沒有太大的變化，相處還是很自在，自嘲「現在應該是自己人生最高調的時刻」，「大家看到我都會一直恭喜我，到最後反而有點不好意思」，透露準人妻的害羞心聲。
胡宇威昨天出席活動也坦言自己相當喜歡待在家，為妮妮
下廚、按摩樣樣來，簡直模範男友榜樣，如今如願成為未婚夫，更直說「情人節其實我們也有過，但每天過得像情人節也很重要」，大方曬愛。 陳庭妮、胡宇威今連袂出席卡地亞全新The Culture of Design形象概念店開幕，難得在螢光幕前合體亮相並受訪，兩人笑彎了眼，互動相當有默契，雖然彼此藏不住情意，但應邀拍攝甜蜜合照時，胡宇威仍忍不住喊「會害羞耶」。 ▲現場胡宇威展現貼心，為陳庭妮細心調整珠寶首飾。（圖／記者蕭涵云攝）
現場胡宇威透露其實卡地亞求婚戒藏了2年，還不斷變換藏匿地點。準備求婚當天，明明隨身一直攜帶戒指卻找不到好時機，結果偏偏選在爬山8小時後的狼狽狀態，平安抵達車邊後，因為腿軟只好以「拜拜式」下跪求婚。
惹得妮妮才聽完「你願意嫁給我嗎？」第一時間是嬌嗔大喊「為什麼是現在」！接著關心未婚夫雙腿直說「你要不要趕快坐著」。陳庭妮及胡宇威兩人難得合體，一邊甜蜜鬥嘴一邊還原求婚現場，幸福氛圍滿滿。