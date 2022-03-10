「五堅情」婁峻碩才剛喊感情生變 下一秒曝重量級喜訊
「五堅情」即將於8月6日登上小巨蛋舞台，而在今（10）日稍早他們一次公開「雙喜」，一是小巨蛋演唱會加場，二是「五堅情」成員陳零九、婁峻碩合作推出新歌《不想你了》，婁峻碩還在社群媒體上大玩釣魚標題梗，稱「陳零九與婁峻碩感情生變」、「一動作讓對方那裡全濕」，吸引大量瀏覽，讓婁峻碩直呼：「總算掌握到流量密碼！」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-03-10 13:35:00
《不想你了》新歌MV找來女團「PINK FUN」隊長Nicole擔綱演出，先前陳零九曾在選秀節目中擔任飛行導師，承諾會讓冠軍隊伍其中一位成員參與MV拍攝，如今過了2年，終於兌現諾言，幸運成為女主角的Nicole也十分開心。陳零九和Nicole在MV中飾演緣分已盡的情侶檔，透過舊照片回顧一幕幕曾經美好的回憶，婁峻碩則化身為愛情的死神，旁觀這對情侶愛情的消逝，最後撐著黑傘，帶走在感情風雨中載浮載沉、心灰意冷的陳零九。
陳零九和婁峻碩所屬男子團體五堅情，即將在八月登上台北小巨蛋，「五堅情Moon Landing 月面著陸台北小巨蛋演唱會」8月6日場次日前秒殺完售，主辦單位滾石唱片今天中午12點宣布，經場地、團隊等多方協調後，終於在昨晚確認8月7日加場，五堅情將連續攻蛋熱唱兩天。演唱會門票將在3月13日中午12點全面啟售。