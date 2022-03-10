壓力大靠哺檳榔紓壓　愛檳男下肢無力診斷出腎衰竭

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為找尋陳先生高血鈣及腎衰竭的原因，劉文治醫師為陳先生安排一連串的驗尿及抽血檢查後，排除各種可能發生的原因，發現陳先生長期嚼食過量的檳榔，是高血鈣及急性腎衰竭最有可能的主因，詳細問診得知，因為外送工作雖然很自由與彈性，但近期每日工時增加、奧客投訴增加、還要趕車流與時間，從事10年外送工作，現在壓力最大，因此檳榔越哺越多，陳先生每日哺檳榔的量高達30顆。
劉文治醫師立即勸導陳先生要戒除檳榔、喝足量水分，並引薦至醫院的戒檳門診，一週後高血鈣的情形已迅速改善，腎功能也逐漸恢復正常，不但恢復食慾與正常排尿，也脫離了洗腎的風險。
高血鈣、腎結石 攝取水分一少即可能誘發腎衰竭劉文治醫師表示，檳榔本身具有生物鹼，添加物中含有石灰，有著大量的氫氧化鈣與碳酸鈣，除會造成高血鈣外，尿液裡鈣的排出量相對地增加很多，因而容易造成腎結石。
從事外送、建築、運動的民眾需注意要攝取足夠的水量，若大量流汗時，水份流失快而補充的水量又少，就容易造成血鈣過高，因而誘發腎衰竭。若再加上隨口一顆顆的檳榔，將加重高血鈣的風險；劉文治醫師強調，檳榔除會造成口腔癌外，亦會導致高血鈣、腎結石，更甚者發生腎臟衰竭而面臨長期洗腎的風險，因此呼籲，嚼食檳榔者應定期健康檢查與定期接受國民健康署補助的口腔黏膜檢查，斷絕檳榔的嚼食，喝足量的水，才能有美麗健康的人生。
▲衛生福利部臺北醫院腎臟內科劉文治醫師表示，水份流失快而補充的又少，易造成血鈣過高而誘發腎衰竭。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53023
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