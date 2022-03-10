大港開唱壓軸魔王曝光 超狂合作「壓箱寶都搬出來秀」
「2022大港開唱」即將在3月26日、27日在駁二藝術特區登場，主辦單位日前已公布陣容包括「台灣的五木宏」歌王楊烈、炎亞綸、「開運女神」蔡閨、Kimberley陳芳語、金曲樂團滅火器、拍謝少年、血肉果汁機、鄭宜農等讓樂迷驚呼不斷，今(10）日終於公布醞釀許久的壓軸大魔王嘉賓——盧廣仲，將擔任美秀集團的featuring嘉賓。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-03-10 15:20:00
初登大港便挑戰高難度合作演出的盧廣仲表示：「第一次到大港演出，想好好的享受港邊的海風亂聽音樂以及到處逛逛。希望樂迷都能從音樂節當中獲得心靈胖壯的能量。」提到與美秀集團的合作，他也分享：「曾經在承德路停紅綠燈的時候遇過美秀集團，覺得他們是一群聰明又充滿創造熱血靈魂的音樂人，很欣賞他們創意滿點又敢於發聲的魄力！」
對於演出內容雙方都保密到家，美秀集團笑說：「第4次的大港開唱，第一次的feature演出，一定火力全開，什麼壓箱寶都會搬出來秀一波，要多特殊就有多特殊，不會讓你們失望，只能說請大家好好看完我們的表演了，不要偷跑！」還不忘貼心提醒歌迷：「認真呼籲各位樂迷朋友在衝撞時千萬不要再往前推擠了，近來好多場音樂祭都有推擠受傷的情況發生，雖然美秀的場有很多適合唱唱跳跳的歌曲，肢體碰撞在所難免，但請你把這股衝撞能量往左右、往上，不要往前，感恩。」