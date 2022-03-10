戰爭是借鏡！孩童從中學習化解衝突、培養自由意志

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諮商心理師張顯蓓表示，如果您的孩子正值1-6歲，這個時期，父母親的焦慮感或情緒處理的方式，都直接影響孩子的認知發展，因此「父母親對於自我的情緒照顧相當重要」，孩子雖然無法明白具體事件的狀況，但是會吸收父母親的情緒。因此父母親要跟孩子談談，面對戰爭所產生的情緒的原因是什麼、該如何處理，以及彼此相處間要多注意、包容的地方。
張顯蓓表示，尤其1到3歲更是敏感，加拿大知名醫師兼暢銷作家嘉柏‧麥特（Gabot Maté），專長為兒童發展與創傷對於生理與精神狀態的影響，他是在匈牙利出生長大的猶太人，曾經歷過第二次世界大戰，當時他還是大約1歲的嬰兒，他的母親為了人身安危，把他藏在鄰居家，卻哭得很嚴重，於是母親打給家醫科醫師，詢問孩子不停嚎啕大哭的原因，醫師回答：「所有我認識的猶太寶寶全都哭個不停。」嬰兒的嚎啕大哭，可以證明環境帶來焦慮、害怕的感覺是會內化的。
該名心理學者也坦言，自己從有意識以來，總是感到惴惴不安，也就是焦慮感並沒有被安撫，因此父母需要幫助1-3歲的孩子建立足夠的安全感。當然，天底下沒有完美無缺、情緒完全不受影響的父母。面對本身的焦慮或任何負面的狀態，要向孩子承認自己的情緒，也要讓孩子感受到：「並不是你的錯、也不是你的問題，不要擔心。」
3到6歲後比較能對話，張顯蓓表示，此時可讓孩子開始自己練習面對自己的情緒，當爸爸、媽媽焦慮時，可以跟孩子們討論，如何可以讓孩子感到安心，例如，有些小朋友會因為抱著布偶娃娃感到安心，有些孩子會喜歡包裹在毛毯裡，模擬嬰兒在子宮內的包覆感，也會充滿安全感。
6到12歲 討論人際衝突的最佳時機
張顯蓓表示，成長階段進入6-12歲時，可以討論人際關係。戰爭，其實是一種衝突的表現，和孩子討論該如何處理「衝突」。不過在討論人際衝突的前提，要先奠基於情緒跟身心自我照顧之上，再去談關係的處理。例如：學校同學價值觀不一樣，面對彼此之間差異，一起透過溝通化解差異，而當無法溝通的時候，就可能產生衝突。「這時，你會選擇繼續溝通嗎？還是訴諸暴力？如果訴諸暴力，要付出多少代價？」向孩子們分析衝突之後可能帶來的後果。
張顯蓓表示，6到12歲的大腦前額葉尚未發展成熟。分析後果給他們聽，可幫助加強前額葉發展，這個年紀也正是會開始面對校園霸凌，與同儕間差異的時期，這會是很好處理與討論的時機。
12到18歲 淺談國際關係、發展自由意志
張顯蓓表示，12-18歲可以談論的議題更擴大，可談及社會系統、價值觀，世界上各種不同的制度，例如社會主義、資本主義、左翼右翼等議題，此時孩子們都有基礎概念了，父母可淺談國際關係。而學校師長則要保持「中立」，因為這個年紀的孩子，一定會很清楚你的政治、國家立場，這時不要強加改變孩子的立場，否則將綁架孩子的自由意志。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53024
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