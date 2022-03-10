男星染疫連上廁所都辛苦！憂心後遺症　靠發聲當復健

「星國言承旭」李俊緯推出新歌《最初的期待》，歌曲訴說分手後仍要保持愛情當初美好的想望，鼓勵大家以正面積極的態度相信愛情進而迎接下段戀情的到來。此外，他也分享上個月意外染疫的消息，花了8天在家隔離些養，才逐漸痊癒。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-03-10 18:05:00
值得一提的是，李俊緯新歌歌詞中，有一句「最初的期待，讓悲觀主義取代，不再原地徘徊 不再等你回來」，意外切中最近自己想要積極振作的心情，原來上個月剛開工時，他不慎感染到新冠肺炎，突然的染疫讓他整個生活大亂，更透露嚴重時連基本的生活作息如吃飯、上廁所都很辛苦，自認平常身體算強壯的他因為很久沒生病，沒想到一病就來個「大條的」，前後更花了8天在家隔離休養，截至日前才康復痊癒，回想起染疫期間「吃全餐」的慘狀，他苦笑說：「一開始只是喉嚨癢，後來發高燒、頭爆痛、不停的咳嗽，幾乎所有症狀都有。」由於目前聲音仍有些沙啞及小咳嗽，擔心有後遺症的他目前慢慢做開嗓發聲練習當「復健」，也因為經過這一遭，讓他更珍惜健康。
李俊緯特別感謝隔離期間家人的體諒及照顧，在他表示：「父母親在照顧我起居飲食之餘還得做好防疫措施及勤灑消毒液，他們也都盡量關在房內陪著我一起『隔離』，真的辛苦他們了。」原本還打算趁著隔離期間休養要寫歌、拍VLOG的李俊緯後來發現根本沒體力做任何事，最後決定好好「耍廢」專心養病。他更以「過來人」呼籲大家：「如果真的確診不要太慌張，除了隔離休息外，多吃蔬菜水果和維他命C來增強免疫系統，真的不舒服還是要看醫生。不過最重要的是心情要保持樂觀，好好養病。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。