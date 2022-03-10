萬坪森林公園房價交鋒！台中文心漲幅勝北市大安稱霸全台
盤點國內許多建案，擁有綠地向來是捍衛房價的「綠油金」！根據台灣房屋集團趨勢中心統計，2021年都會蛋黃區的萬坪森林公園首排房價，比2020年上漲了1.1到11.3%，其中天龍國的大安森林公園，以均價170.8萬元稱霸！但令人意外的是，房價漲最多的竟不是大安森林公園，而是台中的文心森林公園，以11.3%的漲幅險勝大安森林公園的10.6%，榮登漲價冠軍寶座！
生活消費中心/綜合報導
2022-03-10 14:58:09
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，都會蛋黃區的萬坪森林公園保值性突出，有四個原因。第一，蛋黃區地狹人稠、開發成熟，使大面積綠地彌足珍貴，奠定其地段價值。第二，萬坪森林公園樹林茂密，有助吸附空污、淨化空氣，提升居住品質鼓舞房價。第三，公園首排社區比一般社區更具景觀、棟距、採光通風等優勢，為房價錦上添花。第四，都會蛋黃區的萬坪森林公園一帶豪宅林立，包括台北大安森林公園、台中文心森林公園、高雄凹子底公園周邊，都是當地極具代表性的豪宅聚落，群聚的幫襯效應，使得房價維續高人一等。
陳定中進一步分析，由於各都蛋黃區的萬坪森林公園附近多為豪宅區段，因此近年豪宅買氣價量齊揚，對周遭房價頗具帶動效果，比如均價最貴的大安森林公園，因第一排的指標豪宅「信義聯勤」，去年一口氣湧現12筆交易，成交件數為歷年之最，加上該社區單價都在220萬元以上，因而大幅拉抬區段的平均房價。
台灣房屋富榮大墩特許加盟店店東林秉達表示，漲幅最大的台中七期的文心森林公園，不僅有新成屋豪宅「雙橡園1617」助威，預售豪宅「惠宇大其心」也刷新區段的房價認知，該案目前最高交易單價達67.95萬，對周邊房價亦有推波助瀾之效；加上去年4月，中捷綠線正式通車，捷運設站的文心森林公園，也受建設兌現之惠，迎來一波慶祝行情，使文心森林公園的漲幅躍居冠軍。
單價最親民的桃園朝陽森林公園，則具有強勁後勢，陳定中指出，朝陽森林公園周邊，多為屋齡30年以上的中古社區，所以房價表現相對平實；不過該公園北側就是近年快速崛起的小檜溪重劃區，該重劃區現今的新案單價已可見4字頭，受重劃區新案高價激勵，朝陽森林公園一帶的房價可望跟進補漲，因此晚進場的消費者，撿便宜的機會將愈來愈小。