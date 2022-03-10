公布首支競選連任影片 張志豪挑戰中和烘爐地1137階梯
民進黨將於4月初至5月底舉行六都市議員的初選民調，新北市議員張志豪今（10）日在臉書公布首支競選連任的影片－「陽光連線。中和豪政」，展現陽光團隊力拚連任的氣勢與決心。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-10 14:58:42
張志豪表示，這支影片不花任何資源成本，完全由團隊助理的創意發想、拍攝而成；內容主要回顧過去三年多的政績，也訴求陽光團隊會做事的形象，用低成本的影片表現方式，向市民報告問政及建設服務成績，也用新政治的路線，尋求選民認同、力拚連任。
張志豪指出，民進黨初選在即，準備和黨內三位優秀的女性競爭，自然是戒慎恐懼、也戰戰兢兢；日前他與團隊討論，選擇挑戰中和神山烘爐地的1137階梯，主要強調擔任議員這三年多的時間，就如同爬烘爐地的步道一樣，一步一腳印的踏實做事，不忘初心，堅持完成對支持者的承諾，讓中和更好。
張志豪說，影片中也截取立委江永昌力挺台大學弟張志豪努力打拚的片段，用實際政績與在地的認同爭取選民支持，讓做事的人繼續連任；並強調江永昌不僅是自己的台大學長，也是中和在地的陽光子弟兵，這三年來聯手爭取許多建設，成功力拚多項區域建設，這都是陽光團隊會做事的具體實證。