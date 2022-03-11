身價56億男星出手超大方！街頭巧遇粉絲　爽贈28萬生日禮

今年35歲的加拿大饒舌歌手Drake，擁有高達500萬的全球專輯銷量，資產高達2億美元（約台幣56億元），是世界上最富有的饒舌歌手之一，而他也非常大方，日前有粉絲在路上巧遇他，沒想到他隨手一掏就給了粉絲1萬美金（約台幣28萬元）。 我是廣告 請繼續往下閱讀 據外媒報導，Drake近日在特克斯和凱科斯群島度假，一名粉絲認出了他，Drake不僅給了年輕粉絲一個超大擁抱，還因為剛好當天正是這名粉絲的生日，所以Drake直接掏出身上的現金，給了對方1萬美金當作生日禮金，慷慨的行為，讓全場驚呼不已。▲Drake大方送給生日的粉絲1萬元美金。（圖／翻攝IG）其實Drake不是第一次如此大方，他在拍攝歌曲《God’s Plan》MV時，就曾捐了近100萬美金，去年5月時，一位名為Destiny James 的女學生，從北卡羅來納大學吉林斯全球公共衛生學院畢業時，在IG發文透露：「自2016年我父親死於肺癌以來，公共健康一直是我的熱情所在，獲得這個學位是我永遠的驕傲！」Drake看到後感到非常驕傲，還特別現身在貼文處留言，過沒多久，Destiny James就收到了Drake給的5萬美金支票（約台幣140萬元）。▲Drake出手闊綽。（圖／翻攝Drake IG）大港開唱壓軸魔王曝光 超狂合作「壓箱寶都搬出來秀」51歲名導遭爆「性侵4女星」 傳不雅照、鹹濕訊息騷擾林萱瑜蜜戀Junior 羞揭「結婚計畫」：35歲前想當媽