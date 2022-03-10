林萱瑜蜜戀Junior 羞揭「結婚計畫」：35歲前想當媽
林萱瑜、Junior（韓宜邦）拍攝《天之驕女》假戲真做，「豪美CP」傳出戀情近1年，昨（9日）播出409集完結篇，林萱瑜在殺青酒上透露35歲前想當媽媽，但是絕不接受先有後婚，言下之意是5年內想嫁掉，不過她表示Junior還沒有求婚過，「我每一任都交往很久，人生沒有閃婚的想法，求婚其實滿重要的，對婚禮一定會期待啊。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-03-10 15:28:57｜2022-03-10 15:31:58
問她見過對方家長沒？林萱瑜沒有正面回答，但是透露自己很有長輩緣，「很多媽媽問我可不可以嫁給他兒子。」想必韓媽對她應頗滿意，她還沒帶Junior回家，等確定要結婚再說，「媽媽當然會擔心，但是她知道我不是太混亂的女生，沒有問太多。」不過小妮子對愛情頗有主見，林萱瑜說有好消息的話時間到就會公布，「沒有人可以阻止我。」
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