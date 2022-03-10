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林萱瑜蜜戀Junior　羞揭「結婚計畫」：35歲前想當媽

▲Junior（左起）、林萱瑜、茵芙出席《天之驕女》殺青酒。（圖／三立）
▲Junior（左起）、林萱瑜、茵芙出席《天之驕女》殺青酒。（圖／三立）

記者羅凌筠/台北報導

2022-03-10 15:28:57｜2022-03-10 15:31:58

林萱瑜、Junior（韓宜邦）拍攝《天之驕女》假戲真做，「豪美CP」傳出戀情近1年，昨（9日）播出409集完結篇，林萱瑜在殺青酒上透露35歲前想當媽媽，但是絕不接受先有後婚，言下之意是5年內想嫁掉，不過她表示Junior還沒有求婚過，「我每一任都交往很久，人生沒有閃婚的想法，求婚其實滿重要的，對婚禮一定會期待啊。」

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▲謝承均（左起）、江祖平、陳子玄、陳謙文、韓瑜、黃少祺、陳子玄、李家慶《天之驕女》409集畫下句點。（圖／三立）
▲謝承均（左起）、江祖平、陳子玄、陳謙文、韓瑜、黃少祺、陳子玄、李家慶《天之驕女》409集畫下句點。（圖／三立）
問她見過對方家長沒？林萱瑜沒有正面回答，但是透露自己很有長輩緣，「很多媽媽問我可不可以嫁給他兒子。」想必韓媽對她應頗滿意，她還沒帶Junior回家，等確定要結婚再說，「媽媽當然會擔心，但是她知道我不是太混亂的女生，沒有問太多。」不過小妮子對愛情頗有主見，林萱瑜說有好消息的話時間到就會公布，「沒有人可以阻止我。」

▲韓瑜（左）、黃少祺喝交杯酒。（圖／三立）
▲韓瑜（左）、黃少祺喝交杯酒。（圖／三立）
茵芙離婚2年多，看了大S閃婚前男友的新聞，直呼：「大S給我希望。」可惜茵芙也沒換電話號碼，卻只接到信貸、詐騙的電話，現在有約會的對象嗎？茵芙說有進一步認識的對象，「女生不管到幾歲，不管經歷任何事情，都可以嚮往愛情，不一定要屈就。」
 

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