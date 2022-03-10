低感染率成解封雙面刃 陳秀熙籲：總體保護力應維持8成
疫情逐漸趨緩，睽違68天我國再見本土清零，不過隨著國境開放在即，台大公衛教授陳秀熙今（10）日接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，我國的低感染率就代表著群體免疫力低，在國境開放之後，面對Omnicron變種病毒不同的亞型間抗體反應不同，Omnicron重複感染的可能性相對高，建議在國境加入抗體檢測，而對於群體免疫力較低的國家旅客，還是要考慮入境後居家檢疫，呼籲民眾還是要盡快接種第三劑疫苗，否則接種兩劑至今，免疫保護力已下降至40%。
記者黃仁杰／台北報導
2022-03-10 16:05:42
國內外疫情隨著疫苗施打率、群體感染免疫力上升獲得控制，各國也在思考今（2022）年度開放邊境的可能性，不過根據最新的國際研究顯示，Omicron病毒的兩種亞型BA.1及BA.2在中和抗體反應上截然不同，代表著Omicron容易發生重複感染且感染BA.1變異株個案所產生之中和抗體可能無法中和BA.2病毒株。
近期有丹麥研究利用對於Omicron BA.1及BA.2重複感染狀況進行分析，結果顯示，在263名具兩次全基因組定序的個案中有47名為首次感染BA.1後又再度感染BA.2，而這群人大部分都是年輕未能或是尚未接種疫苗的族群。
陳秀熙提醒，變毒的亞型變異點不同，重複感染性上是滿常發生的，遇到不同的變種病毒，效果可能不如過去的變種病毒，因此在開放入境之後，可能要根據確診個案來源國，看自然感染的群體免疫狀況。
「對於已經發生過大流行的高群體免疫國家，如果入境的人都已經是感染後康復的或是打疫苗有效的，那就不用居檢，因為他體內已經有抗體了」，陳秀熙建議針對低群體免疫的國家，還是要循序漸進開放為佳，畢竟機場出入境，旅行過程中間比較容易被感染，而入境的旅客應該要加入抗體檢測，來看他自然感染的狀態，再評估是否執行居檢。
陳秀熙強調，國內的免疫保護力一直都在60%至80%之間，雖然第三劑的接種還不夠普及，但民眾在戴口罩、社交距離等措施下遵守程度依然很高，不過如果是只有施打兩劑疫苗的國人，目前粗估保護力僅剩下40%，且未來會持續下降，必須要確保國內的總體保護力落在80%，開放國門才較為安全。