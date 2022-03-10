北市熊好券用不完？議員質疑這兩種券民眾使用率低

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徐弘庭指出，部分種類的熊好券待使用率高達六、七成，背後所反映的就是民眾認為不好用、不知道要去哪裡消費。由於距離第三波使用期限只剩下1個月左右的時間，徐弘庭議員認為體育局、產業發展局、市場處應該加把勁!多思考如何提高民眾領券率，並且鼓勵民眾多使用「熊好券」，以刺激消費、進一步達到振興地方經濟之效果。
不過北市府秘書長陳志銘指出，「數字會說話」，台北熊好券的高使用率，只是簡單的數學加減乘除，對於議員「簡直亂算」實在有很大的數學觀念錯誤問題。陳志銘強調，以住宿券為例，議會通過預算為5,700萬元，北市府發行面額1,000元票券5萬7,000張，截至2月底已使用3萬1,573張，使用率早已過半，何來七成的票券未領取使用？
陳志銘直言，北市府與議會都全力支持熊好券作為振興台北受創商家的工具，市府同仁更是竭盡能力讓熊好券更方便、更好用，數字會說話，即使單一議員用似是而非的數字來刻意錯誤解讀，然而這樣的方式並無法抹煞熊好券高使用率的事實。
而針對運動券與住宿券使用率較低的狀況，北市府發言人陳智菡補充說明，表示五種種類的熊好券，本來就有各自的硬需求與軟需求，但在消費領域不同的情況下，仍要顧及各行各業的業者。但陳智菡也直言，住宿券與運動券的使用率，都比中央發行的票券高出約一成，後續在進行檢討與整體評估的時候，會再因應需求調整使用限制與範圍。