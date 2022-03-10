名家論壇》盧燕俐／投信猛買，能對抗外資賣壓嗎？

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相較下，投信發揮「愛台灣」精神，今年以來，僅有5個交易日賣超，且從1月21日起，截至截稿日3月8日，已連續26個交易日買超，只要後續買超不縮手，將寫下史上最長買超紀錄。
內資「尬」外資，誰會是最後贏家？目前看來，內資鎖定股，股價相對有支撐，而外資用力賣超股，則黯淡無光。以投信近30個交易日買超排行前三名，依序是中鋼、長榮航、開發金來看，今年來的股價漲幅，分別是10.33％、6.62％、-2.57％，都比大盤指數-5.71％來的要好。
對照下，外資近30個交易日賣超排行，前三名是聯電、群創與台積電，今年來的股價表現，依序是-17.85％、-15.05％與-6.34％。也都比大盤的-5.71％跌的重。
那麼，外資會不會繼續賣台股？三月份的升息是一大變數，俄烏戰爭越演越烈，帶動油價一度衝破130美元，也帶動原物料大漲，速度之快，超乎不少投資機構的預期，外資從2月21日起到3月8日，只有一天不賣超台股，且單日賣超金額動輒300~400億元，相當驚人。
所以，觀察外資賣壓何時減輕，以及台積電何時止跌，是必做功課。儘管許多法人再三強調，台股現金殖利率高達4％，對許多退休和主權基金仍具吸引力，但畢竟台股位階已不低，任何的風吹草動，都會掀起一波新的賣壓，保持高度風險意識，並適時汰弱留強，才能當長線贏家。
以及莫忘，即使俄烏戰爭結束，歐美聯手對俄羅斯的經濟制裁，並不會跟著立刻取消，將對全球景氣產生一定程度的衝擊。理論上，股市會提前反應，但指數修正的區間有多大？現階段已完全反應完畢了嗎？都需要持續觀察，隨之調整操作策略。
提醒存股族，針對績優龍頭股，及市值型ETF(如0050和006208)，分批向下買進，不一次全部重壓，較能分散分險；產業型的ETF，因波動較大，且鎖定特定產業，持股比重不宜過高，免得影響整體資產績效。
定期定額投資台股基金者，也不必恐慌，因為再跌，反倒會出現單筆加碼的好時機，尤其手中基金較多的，也可趁機重新整理，哪一檔該優先停利？哪一檔又該「留校察看」？好好思索，都有助於釐清下一步的理財行動。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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