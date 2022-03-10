特企／後疫情時代新零售 「神彩藝藝」助造個人百萬IP
疫情伴隨社交距離規範，限制消費者原有購物習慣，也挑戰零售業者與消費者產生連結的方式，許多企業不得不思考企業數位轉型，5G新媒體「神彩藝藝」助企業升級，於2月22日在高雄舉辦「打造個人百萬IP」課程講座，分享「社交新零售」的媒體布局與經營技巧，獲得廣大迴響，將在3月17日台北再度開課，幫助更多企業與零售商數位轉型。
神彩藝藝執行長洪櫻娥表示，疫情衝擊消費型態，產業更企盼轉型，消費者的消費習慣與喜好受文化、經濟、社會、產品競爭和技術進步改變，本次疫情帶來全面性的破壞，造成後疫情時代消費者習性徹底改變，民眾的消費習慣從傳統線下消費轉變為線上購物，根據Statista調查顯示，2020年備受疫情衝擊的美國，其電商銷售額高達7920億美元，佔零售總額的14%，相較2015年的電商總額成長2倍，更有部分市場份額轉向社群媒體之社交零售，迫使許多傳統零售商不得不轉型。
有鑒於此，5G神彩藝藝新媒體幫助產業升級轉型，並於2月22日在高雄舉辦「打造個人百萬IP」課程講座，與在地植萃保養品牌「玫妍堂」合作，分享產業如何利用社群打造新零售市場，更邀請到台灣短影音應用發展協會祕書長張鈞富先生、菳字塔識人術菳菳老師、網路達人台南大叔與吳素娥老師分享如何創造自媒體流量，打造個人百萬IP，首次南台灣開課就獲得熱烈回響，更有民眾因沒有報名到課程而至講師社群私訊留言，塞爆講師信箱，鑒於報名踴躍，「神彩藝藝」將於3月17於台北舉辦「社交新零售」講座專場，邀請張庭林瑞陽中國操盤手Candy老師，分享操作經驗希望能協助到更多有需要的零售商，類微商，更期許2022年能全台走透透，在台灣各地都能舉辦講座，幫助更多的零售商產業升級，促進台灣經濟發展。