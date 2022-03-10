潑拜登冷水？堅持「人到齊才開會」 東協延後與美峰會
作為美中角力的中間點，東協在世界舞台的重要性與日俱增，尤其隨著中國勢力持續擴張，美國更將東協看作是對抗中國的最前線。不過，據路透報導，美國與東協的峰會出現了變數，今年的東協輪值主席國柬埔寨9日宣佈，原訂要在3月底登場的峰會因為部分東協成員國領袖無法出席，所以必須延期，議程也需再討論。
記者李澍/綜合報導
2022-03-10 17:54:39
柬埔寨外交部長巴速坤（Prak Sokhonn）9日向路透表示，東協與美國總統拜登（Joe Biden）於月底要召開的峰會已經推遲，將擇期再辦；至於延遲的原因，他解釋，有部分國家領袖無法出席這次峰會。
就在東協官方公佈推遲會議的消息後，居中斡旋的成員國印尼尚未做出回應。
柬埔寨此次延期峰會的決定，無疑是潑了美國拜登政府冷水。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去年12月時就曾表示，美國期待透過峰會，與東協針對緬甸政局、疫後復甦、氣候變遷、投資跟基礎建設進行交流。
此外，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）2月再度提到，華府將美國與東協的峰會視為第一優先事項，並以此記念美國與東協國家長達45年的情誼。美國此次還特別順應東協的決定，讓緬甸派出「非政治」代表出席峰會。所謂「非政治」代表，是在東協成員國不承認緬甸軍政府政權的情況下，允許緬甸參與東協事務的替代方案，不過這種方式至今未獲得緬甸軍政府接受，去年10月的東協峰會跟今年2月舉辦的東協非正式外長峰會，緬甸均未推出代表出席。
緬甸政變至今政局尚未恢復穩定，至今已經有上百位平民於政變引發的動亂中喪生，超過30萬人流離失所。