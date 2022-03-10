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當靠山！特斯拉：若烏克蘭員工上戰場　薪水將照發3個月

▲烏克蘭遭俄國入侵，特斯拉宣布烏籍員工若受政府徵招上戰場，將以留職停薪方式繼續支付其3個月薪資。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭遭俄國入侵，特斯拉宣布烏籍員工若受政府徵招上戰場，將以留職停薪方式繼續支付其3個月薪資。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-10 16:42:32

自俄羅斯對烏克蘭扔下第一顆飛彈起已過15天，除了西方國家的軍事援助湧入，烏克蘭軍民的頑強抵抗與跨國大企業的接連制裁也讓莫斯科頭疼不已。美國電動車大廠特斯拉（Tesla）亦參與應援烏克蘭行動，告訴公司內烏克蘭籍員工，若被政府徵召上戰場，特斯拉將保留其職位並持續支付最多3個月的薪資。

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根據《CNBC》報導，電動車大廠特斯拉雖然並沒有在烏克蘭營運，但公司為了聲援烏克蘭對抗俄羅斯將祭出一系列措施，包含通知該公司所有烏克蘭籍員工，若當局徵召其赴戰場，公司將會以「留職停薪」的方式，提供繼續支付最多3個月的薪資，並計畫將於3個月後重新評估俄烏情事與員工情形，推出後續應援計畫。

▲菲律賓投資委員會盼SpaceX能夠到菲律賓投資，為偏鄉提供網路服務。圖為SpaceX執行長馬斯克。（圖／美聯社／達志影像）
▲圖為SpaceX執行長馬斯克。（圖／美聯社／達志影像）
此外，特斯拉也宣布協助用戶，將近5000名從烏克蘭逃離的特斯拉車主與他牌電動車車主，將能免費使用鄰近烏克蘭的波蘭、匈牙利和斯洛伐克等東歐國家的「Supercharger」充電服務站；先前特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX公司所援贈的星鏈（Starlink）衛星相關設備電池，也將由特斯拉代表捐贈。
 


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