北市公費PCR篩檢遭民眾濫用？衛生局：切勿不當使用
新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，台北市政府現階段仍在七家醫療院所開放公費篩檢，不過媒體報導揭露，許多民眾鑽漏洞透過公費採檢的方式，免費取得PCR檢測證明，並用此作為出國證明。對此台北市衛生局也發表聲明，表示民眾如有出國、就學、工作等檢驗需求，可至衛生福利部疾病管制署自費檢驗COVID-19指定機構進行採檢，切勿不當使用公費採檢資源。
記者丁上程／台北報導
2022-03-10 17:01:33
《蘋果日報》報導指出，有部分出國需求的民眾，為了省下3500元的PCR自費檢驗費用，因此先以有確診症狀為由，在台北市的醫院做公費快篩，再申請病歷資料。民眾在取得檢驗報告紙本後，便以此作為登機前必備的陰性報告，直接省下自費篩檢的相關費用，讓其他想出國的網友大喊不公平。
指揮中心指揮官陳時中說，「檢驗結果是不是真的」才是關注重點，目前各地提供PCR自費與公費管道，若民眾有相關症狀或因應專案可進行公費篩檢，適逢出國需求且報告符合入境國要求，可用公費檢驗證明當申請文件，不用再重測。
對此衛生局表示，北市7間的公費採檢站是因為公共衛生防疫為目的，採檢報告屬病歷中檢驗報告一部分，故民眾提出病歷複製申請，醫院依醫療法第71條須配合提供影本，惟無法依民眾需求格式製作。衛生局強調民眾如有出國、就學、工作等檢驗需求，可至衛生福利部疾病管制署自費檢驗COVID-19指定機構進行採檢，切勿不當使用公費採檢資源。
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