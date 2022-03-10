COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

俄烏開戰！中國防國預算增7.1％　專家：台灣總額不足

▲民進黨國際部今（10）日舉辦「俄烏變局下的台海情勢」座談會。（圖／民進黨提供）
▲民進黨國際部今（10）日舉辦「俄烏變局下的台海情勢」座談會。（圖／民進黨提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-03-10 17:23:48

俄羅斯入侵烏克蘭，台灣社會對於俄烏強勢高度關注。民進黨國際部今（10）日舉辦「俄烏變局下的台海情勢」座談會，淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲指出，中國今年國防預算較去年增加7.1％，台灣微幅增加但總額不足。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法委員羅致政、蘇紫雲、兩岸政策協會理事長譚耀南、中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁及民進黨中國事務部主任吳峻鋕等人，今日共同討論俄烏與台海情勢。

羅致政說，目前立法院在關於教召、兵役制度及國防預算也都有更多，顯示台灣民眾對國防議題的重視有提升。而美國軍事重點仍在印太地區，俄烏情勢可作為北京對台海局勢的借鏡，中國對台訴諸最後手段可能性較低。

「台灣不是烏克蘭但需更務實」，蘇紫雲表示，俄烏戰爭持續之際，台灣的國防預算雖微幅增加，但總額仍不足。烏克蘭是歐洲民主防衛的最前線，台灣則是印太民主最前線，但台灣較為幸運，地緣政治、戰場環境都比烏克蘭優越。

兩岸政策協會理事長譚耀南說，俄烏情勢的本質並非美俄對抗，而是北大西洋公約組織與俄羅斯的對抗，中國的處境相對尷尬，中國很難在烏克蘭議題上達成和美國的交換。對台灣而言，建立自身防衛能力才能阻卻戰爭的發生。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁指出，美國戰略重心仍在印太地區，美國還是值得信任的盟友，不過台灣還是需要修改交戰守則及增強軍事與安全韌性，別是中共武力犯台的意圖、能力與精算。

民進黨中國事務部主任吳峻鋕說，俄烏情勢與兩岸情勢有地緣戰略、地理環境、國際供應鏈重要性等3大不同。中國也趁俄烏開戰，對台進行認知戰，應該積極應對境外勢力的滲透，並持續強化自我防衛能力，才能抵抗強權的威脅。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀