俄烏開戰！中國防國預算增7.1％　專家：台灣總額不足

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羅致政說，目前立法院在關於教召、兵役制度及國防預算也都有更多，顯示台灣民眾對國防議題的重視有提升。而美國軍事重點仍在印太地區，俄烏情勢可作為北京對台海局勢的借鏡，中國對台訴諸最後手段可能性較低。
「台灣不是烏克蘭但需更務實」，蘇紫雲表示，俄烏戰爭持續之際，台灣的國防預算雖微幅增加，但總額仍不足。烏克蘭是歐洲民主防衛的最前線，台灣則是印太民主最前線，但台灣較為幸運，地緣政治、戰場環境都比烏克蘭優越。
兩岸政策協會理事長譚耀南說，俄烏情勢的本質並非美俄對抗，而是北大西洋公約組織與俄羅斯的對抗，中國的處境相對尷尬，中國很難在烏克蘭議題上達成和美國的交換。對台灣而言，建立自身防衛能力才能阻卻戰爭的發生。
中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁指出，美國戰略重心仍在印太地區，美國還是值得信任的盟友，不過台灣還是需要修改交戰守則及增強軍事與安全韌性，別是中共武力犯台的意圖、能力與精算。
民進黨中國事務部主任吳峻鋕說，俄烏情勢與兩岸情勢有地緣戰略、地理環境、國際供應鏈重要性等3大不同。中國也趁俄烏開戰，對台進行認知戰，應該積極應對境外勢力的滲透，並持續強化自我防衛能力，才能抵抗強權的威脅。