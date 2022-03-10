八字超合！命理師讚具俊曄專情　大S避免婆媳同住才長久

大S和韓星具俊曄再續前緣，短短半年內閃電再婚，看似有點衝動的決定，讓徐媽氣到不行，冷戰不和女兒說話，場面鬧得有點僵，命理師陶文解析這對新婚夫妻命盤，認為男主角個性專情、穩定，雙方契合度有80分，要徐媽放下心來，唯一要注意的是大S夫妻宮有六衝、六害，婚姻易生波折，最好不要跟婆婆同住。

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▲易經專家陶文認為大S跟具俊曄八字契合，但要避免婆媳同住。（圖／時報出版提供）

甫出版《2022虎年開財運賺大錢》的陶文老師，擅長易經、八字解析，他從具俊曄的命盤觀察，指出他的八字元辰是己土，個性較傳統、感情專一，這類型的男性對大S來說較有安全感，不會風花雪月，亦是有品味、才華之人。剛好具俊曄的流年運勢正想要感情定下來，當然會想結婚。





反觀大S的命宮八字元辰是辛金，日柱辛卯，婚姻容易不順遂、有波折，經營得較為辛苦，且夫妻宮有六衝、六害，容易有變數，離婚並不意外，婆媳關係容易成為壓垮婚姻的關鍵，建議不要和婆婆同住，適合保持一點距離。





他認為大S個性活潑、不受拘束，若要從傳統婚姻觀念限制她，並不是件好事，過去被婚姻禁錮住，走出水深火熱的日子，離婚也是好事，「大S不缺錢、孩子也有了，第二春應該享受人生，談一場不受限制的戀愛，這個婚姻值得祝福」。





▲具俊曄母親一直希望他能結婚生子，但大S表示沒有生子計畫。（圖／翻攝微博）

從八字看，土會生金，陶文為大S和具俊曄的結合契合度打了80分，要徐媽放心，具俊曄是個好男人，不過大S個性較為衝動、黑白分明，老公中規中矩，若吵架會生悶氣，所以女方必須用點技巧溝通，異國婚姻需要一段時間磨合，但只要大S稍微收斂天馬行空的個性，應該能天長地久。至於生子計畫，他分析具俊曄雖有意生子，但子孫緣薄，建議不要再生小孩，跟大S談一場開心的戀愛就好。



