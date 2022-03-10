好天氣持續到週日！天氣暖熱上看30度 下波變天時間曝光
最近天氣正如俗語所說的「春暖花開」，全台各地普遍都是晴朗穩定，中央氣象局今（10）日指出，預期這波好天氣可以持續到下週三（3/16），而下一波比較明顯的變化將落在下週四（3/17），屆時可能有一道鋒面南下，迎風面的北部及東半部地區將有局部短暫陣雨，中部山區也有零星短暫陣雨，不過氣象局預報員葉致均也提醒，由於時間還很長，加上數值模式預測看法分歧，實際變天的降雨範圍及狀況，等到下週才會明朗。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-10 18:07:23｜2022-03-10 18:08:27
葉致均指出，明天到週日（3/11~3/13）全台各地依舊維持多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區雲量稍多偶有零星短暫陣雨，但雨勢都不會太明顯。各地白天氣溫持續回暖，週五中部以北、東部地區高溫約攝氏25到27度，南部地區高溫更上看攝氏32度。到了週末西半部地區高溫都有攝氏28到30度，特別提醒民眾，未來幾天由於放晴導致輻射冷卻效應明顯，中部以北地區早晚最低溫僅攝氏13度左右，西半部地區日夜溫差可達攝氏10度以上，早出晚歸的民眾要注意保暖。
預估下週一、週二（3/14～3/15）會有一道微弱鋒面掠過北部外海，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區依舊維持多雲到晴，下週三鋒面通過後又會回穩。葉致均說，比較明顯的天氣變化會落在下週的下半週，屆時可能會有鋒面接近，但因目前模式看法比較分歧，實際影響狀況還有待觀察。
另外，由於天氣回暖，下週三之前金門、馬祖易有局部濃霧或低雲影響能見度，台灣西半部地區夜間及清晨也有可能有局部霧或低雲，提醒民眾行車留意。