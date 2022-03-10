想去玩了！印尼滾動式更新入境規定　最新動態看這裡

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1.抵達當地機場時，接受第1次RT-PCR篩檢，出關後直接入住飯店等待檢驗結果。
2.非設籍於峇里島的旅客需出示至少4晚的飯店訂房證明；非設籍於巴淡島或民丹島的旅客須出示旅遊套裝行程付款證明。
3.旅客入境須出示載有英文、出發前14天的完整疫苗接種證明，數位或是紙本均可；不過，旅客要先到印尼衛生部網站完成驗證。
4.旅客必須出示起飛前48小時內的RT-PCR陰性證明。
5.入境上述地區的旅客，需在入境第3天在飯店進行第2次RT-PCR檢測，確認採檢結果為陰性始可離開峇里島、巴淡島或民丹島。
6. 附上醫療保額至少2萬新加坡幣（新台幣41萬4477元）或等值的保險證明。
不過，要注意的是，印尼政府已開放東協成員國及美國等23國以落地簽證方式入境峇里島，目前暫不包含台灣；台灣民眾要入境印尼前，仍須向印尼駐台代表處辦理適當簽證。
二、自雅加達、泗水及萬鴉老入境之旅客則須遵守如下規定始得自由行動。
1.已接種2劑疫苗或第3劑加強劑的國際旅客，入境時在機場接受第1次RT-PCR採檢後，入住檢疫隔離飯店等待採檢結果；如果RT-PCR採檢結果為陰性，須在檢疫隔離飯店隔離1天，並於入境第3天自行進行第2次RT-PCR篩檢。
至於僅接種1劑或不適合接種疫苗的旅客，不論從何地入境，都要檢疫隔離7天，且在隔離第6天進行第2次RT-PCR篩檢。
其他的相關規定包括，任何國際旅客入境印尼都要使用印尼政府建立的APP「PeduliLindungi」填寫健康警示卡（E-Health Alert Card）；所有旅客入境前都要出示出發前14天的疫苗接種證明；印尼政府接受不同廠牌的疫苗混打，包括高端疫苗；印尼籍旅客若在入境前未施打疫苗，在入境隔離期間得到第2次篩檢陰性證明後，可直接施打疫苗；不適合施打疫苗的民眾須在入境印尼或搭乘印尼國內線航班前，出示英文或印尼文版之出發地公立醫院診斷證明。
更多的印尼入境規定，請前往駐印尼台北經濟貿易代表處官方網站參考：https://reurl.cc/3jQZmR。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。