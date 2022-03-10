COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

想去玩了！印尼滾動式更新入境規定　最新動態看這裡

▲印尼入境新規定持續滾動式調整，民眾若要前往印尼務必要多留意。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼入境新規定持續滾動式調整，民眾若要前往印尼務必要多留意。（圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-03-10 19:51:09

印尼不僅是台灣新南向政策的重點國家，也是社福移工佔比最大的來源國，因此，不論是對台灣人還是印尼人，掌握印尼的入境措施相當重要。駐印尼台北經濟貿易代表處9日發佈印尼政府入境規定的更新版本，民眾若要前往印尼，一定要遵守下列的防疫新規。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、要入境峇里島、巴淡島及民丹島的旅客，若符合下列條件就能自由活動。

1.抵達當地機場時，接受第1次RT-PCR篩檢，出關後直接入住飯店等待檢驗結果。

2.非設籍於峇里島的旅客需出示至少4晚的飯店訂房證明；非設籍於巴淡島或民丹島的旅客須出示旅遊套裝行程付款證明。

3.旅客入境須出示載有英文、出發前14天的完整疫苗接種證明，數位或是紙本均可；不過，旅客要先到印尼衛生部網站完成驗證。

4.旅客必須出示起飛前48小時內的RT-PCR陰性證明。

5.入境上述地區的旅客，需在入境第3天在飯店進行第2次RT-PCR檢測，確認採檢結果為陰性始可離開峇里島、巴淡島或民丹島。

6. 附上醫療保額至少2萬新加坡幣（新台幣41萬4477元）或等值的保險證明。

不過，要注意的是，印尼政府已開放東協成員國及美國等23國以落地簽證方式入境峇里島，目前暫不包含台灣；台灣民眾要入境印尼前，仍須向印尼駐台代表處辦理適當簽證。

二、自雅加達、泗水及萬鴉老入境之旅客則須遵守如下規定始得自由行動。

1.已接種2劑疫苗或第3劑加強劑的國際旅客，入境時在機場接受第1次RT-PCR採檢後，入住檢疫隔離飯店等待採檢結果；如果RT-PCR採檢結果為陰性，須在檢疫隔離飯店隔離1天，並於入境第3天自行進行第2次RT-PCR篩檢。

至於僅接種1劑或不適合接種疫苗的旅客，不論從何地入境，都要檢疫隔離7天，且在隔離第6天進行第2次RT-PCR篩檢。

其他的相關規定包括，任何國際旅客入境印尼都要使用印尼政府建立的APP「PeduliLindungi」填寫健康警示卡（E-Health Alert Card）；所有旅客入境前都要出示出發前14天的疫苗接種證明；印尼政府接受不同廠牌的疫苗混打，包括高端疫苗；印尼籍旅客若在入境前未施打疫苗，在入境隔離期間得到第2次篩檢陰性證明後，可直接施打疫苗；不適合施打疫苗的民眾須在入境印尼或搭乘印尼國內線航班前，出示英文或印尼文版之出發地公立醫院診斷證明。

更多的印尼入境規定，請前往駐印尼台北經濟貿易代表處官方網站參考：https://reurl.cc/3jQZmR。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀