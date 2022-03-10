侯友宜與林姿妙同台宣傳綠色博覽會 推廣三生活的方式
宜蘭綠色博覽會今年邁入第22個年頭，為全國指標性環境教育盛會，新北市長侯友宜今（10）日與宜蘭縣長林姿妙同台宣傳綠色博覽會；此外，新北特別設置新北物產館，以「活力新北．健康山海」為主題期望帶來更多交流，深入了解生態保育及資源永續等議題。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-10 19:44:06
侯友宜表示，北北基桃宜是共同生活圈，有許多要一起合作推動的計畫，新北市是全國第1個提出「2030永續發展目標」（簡稱SDGs）地方自願檢視報告的城市，落實聯合國17項永續城市指標，打造人本安居城；這樣的精神與宜蘭綠色博覽會活動宗旨不謀而合，今年度新北物產館以童話精靈為主角，結合科技要讓更多人認識新北山海物產。
侯友宜指出，今年度綠色博覽會以「夢幻島嶼 Dream Island」為題，永續生活、生產、生態，三生活的方式，希望吃得健康、環境更健康，希望大家多多重視環境永續議題，一起打造更美麗的臺灣；新北透過「友善田園區域計畫」及「綠色保育標章」等計畫，輔導農友投入有機、友善耕種行列，友善生態環境，也針對原生動植物進行保育及復育。
農業局說，今年綠色博覽會新北展館將結合 AR、VR 與互動投影等智能科技，展示奇幻新北山海世界，並介紹新北市特色農產品，讓外縣市民眾不必來到新北也能買到新北物產；另外，活動主辦單位為優惠新北市民，凡設籍於新北市者在「新北縣市周」期間( 4月18日至4月24日)前往，票價得比照宜蘭縣民只需100元，歡迎市民踴躍參加。