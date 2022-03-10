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星卉初戀30年後求交往　「1個月暴瘦20公斤」追到手

▲丁力騏（左）爆料星卉男友暴瘦20公斤。（圖／三立）
▲丁力騏（左）爆料星卉男友暴瘦20公斤。（圖／三立）

記者羅凌筠/台北報導

2022-03-10 20:05:00

星卉昨（9日）出席《天之驕女》殺青酒，分享重逢16歲初戀的故事，前年星卉透過臉書重新聯絡上初戀，雙方很快約出來見面，一見不得了，對方已經胖到100公斤，星卉差點昏倒：「哇哩咧，我真的想逃跑。」可是左看右看，周圍只有星卉一個人，落跑實在太失禮，星卉只好硬著頭皮敘舊，不料男方為了追她非常有心，因為星卉一句「要交往先減20公斤再說」，他1個月內瘦身20公斤，這份誠意連星卉媽媽都感動了。

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▲星卉扮刑警，造型酷帥有勁。（圖／三立）
▲星卉看到重量級初戀第一反應想落跑。（圖／三立）
星卉說其實初戀16歲追她的時候就很殷勤，從台中騎摩托車到花蓮找她，給星卉媽媽留下不錯的印象，30年後又為了星卉減肥20公斤，連媽媽都勸她：「人家很有誠意，也減了20公斤，妳要這樣玩弄人家嗎？要不要給個機會？」就這樣兩人進一步交往，男友1年多來也求過婚，可是星卉還想磨合：「拍戲的高壓作息跟一般人不一樣，他適應了能接受再來談結婚。」所以看到大S閃婚的消息，星卉直說：「超佩服大S的勇氣。」

▲星卉婚紗店疫情期苦撐。（圖／三立）
▲星卉與男友以結婚為前提交往。（圖／三立）
摩羯座的男友什麼都好，就是天生不懂浪漫，兩人交往後第一個節日是星卉生日，男友壓根沒想到要送禮物，還是星卉自己挑自己想要的禮物，由男友買單，到了男友的生日，星卉再回送一份禮物，慢慢訓練男友過節的儀式感，2人以結婚為前提交往，對星卉來說，結了婚就不會輕易離，所以不願隨便給承諾，「他的家人經過男友解說後，知道我的個性，也不會催婚。」

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