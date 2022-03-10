熊黛林受困百億豪門6年 揭貴婦真實生活「迷失自我」
myVideo港劇《家族榮耀》是熊黛林2018年生下雙胞胎女兒後，首度復出參演的劇集，她飾演豪門太太葉彩薇，劇中熊黛林害人流產的詭計被親生女兒踢爆，在眾家族成員前顏面盡失，當場精神崩潰、失控哭喊。熊黛林透露，該場戲雖然拍得辛苦，但演起來十分過癮，「真沒試過拍一個這樣的角色，在拍攝期間連續哭了幾晚，入戲之後還停不下來，連導演喊卡，我都還是一直哭，哭到工作人員都不敢理我，現在回想起來，自己也覺得好笑。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-10 21:05:00
熊黛林飾演富太太，戲外也在2016年嫁給百億富豪郭可頌，是貨真價實的豪門媳婦，但她近來受訪時，被問到6年來的豪門生活感想，她直言「像被困在家中」、「好像迷失了自我」。她笑說戲劇裡豪門少奶奶天天穿漂亮衣服去喝下午茶、開party的生活，她在現實中都沒體驗過，而是長時間待在家裡照顧小孩，「我感覺好像迷失了自我，不知道自己每天在做什麼，就是每天陪寶寶玩、帶她們上學，所以我很想回歸社會，找回自己的事業。」這也成為她復出拍戲的契機，更感謝老公大力支持。
張智霖戲裡癡情，戲外也被外界封為「寵妻魔人」，與老婆袁詠儀結婚至今20年，依舊感情甜蜜穩定，經常可看見兩人在社群平台曬出恩愛合照，尤其袁詠儀特別愛買名牌包，眾多收藏估計有數千萬元台幣，張智霖雖然偶爾會抱怨，稱老婆的名牌包累積價錢都能買兩棟房子，但只要老婆開心，他仍心甘情願買單，更曾驕傲地說：「我賺那麼多錢就是為了給老婆花的。」霸氣寵妻羨煞眾人。