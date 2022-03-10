▲ Kia 22 年式卡旺 K2500 76.8萬起全新上市

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台灣森那美起亞總裁 李昌益。

× 台灣森那美起亞總裁 李昌益。

全車系包含齊全的單廂、大單廂及雙廂3種車型，配合手排及手自排2種選擇，並提供二輪及同級唯一四輪傳動系統(註1)的完整車型編成。





四輪傳動與重磅乘載力





2022年式Kia卡旺K2500，動力搭載2.5升6期環保直列4缸柴油渦輪增壓引擎，可輸出130 PS最大馬力，並擁有26 kg-m最大扭力。2022年式並提供全新5速手自排及6速手排變速箱兩種選擇。因應台灣道路地形狹小，卡旺K2500最小迴轉半徑只有5.02m，卡旺K2500並擁有同級唯一四輪傳動(註1)，配備專屬機械式後軸差速器鎖定。Kia卡旺K2500貨床最大尺寸可達3,110mm長及1,630mm寬，及180度卸開貨物檔屏；Kia卡旺K2500同時採用具備高抗壓係數的雙C大樑貨斗，最大承重可達1,489kg。





駕駛座 SRS 輔助氣囊





原裝進口

Kia 22

年式卡旺

K2500

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二輪傳動



規格



單廂手排



單廂自排



大單廂



手排



大單廂



自排



雙廂手排



雙廂自排



建議售價



76.8萬



80.8萬



79.8萬



83.8萬



93.8萬



98.8萬



