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Kia 22 年式卡旺 K2500 76.8萬起全新上市

▲ Kia 22 年式卡旺 K2500 76.8萬起全新上市
▲ Kia 22 年式卡旺 K2500 76.8萬起全新上市

2GameSome - 有車賞

2022-03-10 20:25:00

Kia總代理台灣森那美起亞於今日（10日），正式發表中型商用車22年式卡旺 K2500，以建議售價76.8萬起全新升級上市。

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台灣森那美起亞總裁 李昌益。
台灣森那美起亞總裁 李昌益。

全車系包含齊全的單廂、大單廂及雙廂3種車型，配合手排及手自排2種選擇，並提供二輪及同級唯一四輪傳動系統(註1)的完整車型編成。

四輪傳動與重磅乘載力

2022年式Kia卡旺K2500，動力搭載2.5升6期環保直列4缸柴油渦輪增壓引擎，可輸出130 PS最大馬力，並擁有26 kg-m最大扭力。2022年式並提供全新5速手自排及6速手排變速箱兩種選擇。因應台灣道路地形狹小，卡旺K2500最小迴轉半徑只有5.02m，卡旺K2500並擁有同級唯一四輪傳動(註1)，配備專屬機械式後軸差速器鎖定。Kia卡旺K2500貨床最大尺寸可達3,110mm長及1,630mm寬，及180度卸開貨物檔屏；Kia卡旺K2500同時採用具備高抗壓係數的雙C大樑貨斗，最大承重可達1,489kg。

駕駛座SRS輔助氣囊

全新2022年全車系新增升級原廠前霧燈，Kia卡旺 K2500更配有同級唯一駕駛座SRS輔助氣囊(註1)，並標配ABS電子式防鎖死煞車系統、ESC電子車身動態穩定系統、HSA斜坡起步輔助系統，四輪傳動車型另配置TPMS胎壓偵測系統。頭家車主另可以依照駕駛習慣，選配倒車顯影功能。不僅擁有多項安全輔助，Kia卡旺K2500以籠型結構打造的車頭，在車頂、車側及車底皆採用強化鋼樑。

原裝進口

在台銷售已近20個年頭的Kia卡旺K2500，一直以來都主打「純進口」的同級唯一原裝進口品質(註1)，Kia總代理更同時提供3年或12萬公里的全車保固。全新2022年式卡旺K2500，在Kia邁入品牌新紀元的同時，同步換上嶄新的Kia品牌識別加上獨有的家族識別「Tiger Nose 虎鼻式水箱護罩」，搭配燻黑動感晶鑽型頭燈。不僅擁有霸氣外觀，2022年式Kia卡旺K2500車艙內，整體採用豪華轎式配置的內裝設計，中控台不僅配備有3.5吋大型行車資訊顯示幕，雙廂版本更標配支援Apple CarPlayTM / Android AutoTM的7吋多媒體影音系統；全車系標配轎車式皮質座椅，搭配附有置杯架及文件盒的多功能中座椅背，加上豪華車內閱讀燈附太陽眼鏡盒。

Kia 22年式卡旺K2500

原本商用車服務據點之外，自3月起將另有原4個乘用車據點升級投入商用車的銷售服務，累計全台總計共 32間商用車展示中心及 41個服務廠據點，未來並將會有更多服務據點陸續加入商用車銷售。

2022年式卡旺K2500建議售價

 

二輪傳動

規格

單廂手排

單廂自排

大單廂

手排

大單廂

自排

雙廂手排

雙廂自排

建議售價

76.8萬

80.8萬

79.8萬

83.8萬

93.8萬

98.8萬


 

同級唯一四輪傳動

規格

單廂手排

雙廂手排

建議售價

92.8萬

102.8萬

註1：同級係指進口3.24噸小貨車。

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