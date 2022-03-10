▲ Kia 22 年式卡旺 K2500 76.8萬起全新上市

全車系包含齊全的單廂、大單廂及雙廂3種車型，配合手排及手自排2種選擇，並提供二輪及同級唯一四輪傳動系統(註1)的完整車型編成。
四輪傳動與重磅乘載力
2022年式Kia卡旺K2500，動力搭載2.5升6期環保直列4缸柴油渦輪增壓引擎，可輸出130 PS最大馬力，並擁有26 kg-m最大扭力。2022年式並提供全新5速手自排及6速手排變速箱兩種選擇。因應台灣道路地形狹小，卡旺K2500最小迴轉半徑只有5.02m，卡旺K2500並擁有同級唯一四輪傳動(註1)，配備專屬機械式後軸差速器鎖定。Kia卡旺K2500貨床最大尺寸可達3,110mm長及1,630mm寬，及180度卸開貨物檔屏；Kia卡旺K2500同時採用具備高抗壓係數的雙C大樑貨斗，最大承重可達1,489kg。
駕駛座SRS輔助氣囊
原裝進口
在台銷售已近20個年頭的Kia卡旺K2500，一直以來都主打「純進口」的同級唯一原裝進口品質(註1)，Kia總代理更同時提供3年或12萬公里的全車保固。全新2022年式卡旺K2500，在Kia邁入品牌新紀元的同時，同步換上嶄新的Kia品牌識別加上獨有的家族識別「Tiger Nose 虎鼻式水箱護罩」，搭配燻黑動感晶鑽型頭燈。不僅擁有霸氣外觀，2022年式Kia卡旺K2500車艙內，整體採用豪華轎式配置的內裝設計，中控台不僅配備有3.5吋大型行車資訊顯示幕，雙廂版本更標配支援Apple CarPlayTM / Android AutoTM的7吋多媒體影音系統；全車系標配轎車式皮質座椅，搭配附有置杯架及文件盒的多功能中座椅背，加上豪華車內閱讀燈附太陽眼鏡盒。
Kia 22年式卡旺K2500
原本商用車服務據點之外，自3月起將另有原4個乘用車據點升級投入商用車的銷售服務，累計全台總計共 32間商用車展示中心及 41個服務廠據點，未來並將會有更多服務據點陸續加入商用車銷售。
二輪傳動
規格
單廂手排
單廂自排
大單廂
手排
大單廂
自排
雙廂手排
雙廂自排
建議售價
76.8萬
80.8萬
79.8萬
83.8萬
93.8萬
98.8萬
同級唯一四輪傳動
規格
單廂手排
雙廂手排
建議售價
92.8萬
102.8萬