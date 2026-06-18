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今天天氣：水氣減少 北台灣仍有午後雷雨

▲氣象署指出，周四午後仍有雷陣雨，端午連假高溫悶熱天氣回歸，降雨明顯趨緩。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：晴朗太陽露臉 午後雨區縮小

▲隨著鋒面遠離、降雨趨緩，本周氣溫越來越回升，端午連假甚至有機會飆到36度。（圖／中央氣象署）

一周天氣：端午連假適合出門 下周恐有颱風

中央氣象署表示，今（18）日西南風減弱、水氣減少，中北部及宜花東午後仍有雷陣雨，但較大雨勢以山區為主，平地降雨趨緩，高溫上看34度、局部地區達36度。端午連假（6月19日至6月21日）梅雨季結束，各地晴到多雲、天氣穩定；關島西方低壓系統周末恐發展為熱帶低壓，後續是否增強成颱風還有待觀察。6月18日今天的天氣，氣象署指出，僅清晨南部有零星短暫陣雨，其他各地多雲到晴，中午過後中部以北、東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨，午後中部以北山區有局部大雨，請留意天氣變化攜帶雨具備用。溫度方面，各地高溫約32至34度，臺東有局部焚風發生的機率，彰化、臺東及花東縱谷局部地區有36度左右高溫發生的機率，外出請注意防曬並多補充水分，各地早晚低溫約24至26度。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部環境部提及，環境風場為西南風，竹苗以南位於迎風面，擴散條件良好，北部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。6月19日明天的天氣，氣象署說明，太平洋高壓逐漸西伸，天氣逐漸穩定，氣溫轉熱；各地大多為多雲到晴，午後大臺北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣象署提醒，端午連假期間，太平洋高壓增強主導環境，全台各地晴到多雲，午後在東北部、各地山區有零星短暫雷陣雨。台灣各地白天高溫31至34度，大台北、花東縱谷、南部近山區則上看36度，早晚全台24至26度，迎接相對穩定的天氣。針對颱風動態，氣象署提及，關島西方海面目前有低壓雲系在發展，明後兩天還會繼續整合，預估周六、周日有機會形成「熱帶性低氣壓」，路徑往西移動到琉球東方海面後往東北轉向，是否增強為颱風還有待觀察，不過因為距離台灣遙遠，因此天氣受影響機率低。