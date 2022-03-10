▲ GoShare 霓虹炫彩限定車登場，連四天趟趟 0 元起

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連續四天全台「GoShare 隨借隨還」服務車款趟趟 $0 元起跳、完成騎士挑戰領逾萬元騎乘金，還有摩登復古墨鏡開廂禮、「GoShare Select 美食挑剔指南」精選人氣餐廳最低 73 折獨家優惠。
三月限定「GoShare Disco」詮釋復古風
- GoShare 致敬 Disco 文化標誌性的大膽風格與搶眼個性，10 輛車牌號碼含 「1、7、3 」的 Gogoro 2 穿上華服，化身璀璨的「GoShare Disco」。
- 即日起至 3/31，騎乘一次「GoShare Disco」限定車款可獲得 $170 元騎乘金；租借「GoShare Disco」期間完成一次換電，加碼獲 $173 元騎乘金（所有騎乘金將於 4/16 前發送）。
開廂收藏超閃亮復古墨鏡
- 翻玩復古造型當然不能少了誇張奪目的配件，GoShare 復刻 70 年代經典墨鏡款式，加上與「GoShare Disco」車色互相呼應的閃亮紋理，為用戶獻上最瞎趴的「放閃墨鏡」開廂禮。
- 3/14 起全台騎乘 GoShare，開廂即有機會拿到「放閃墨鏡」好禮，拍照分享至 GoShare 臉書官方粉絲團指定活動貼文，可額外獲得 $200 元騎乘金。
- 即日起至 3/13，租借全台任一「GoShare 隨借隨還」服務車款，每趟享前 6 分鐘起跳價 $0 元，之後每分鐘 $2.5 元。
- 即日起至 3/20，於 GoShare App 完成情人節系列騎士挑戰，騎乘一趟或換電一次，立即領取百元騎乘金獎勵；完成全系列騎士挑戰，最高獨享超過萬元騎乘金。
- 3/31 前，GoShare 臉書官方粉絲團和官方 Instagram 還將釋出多項趣味挑戰活動與驚喜抽獎，與粉絲共同創造狂歡放閃時刻。
GoShare Select 甜蜜用餐最低 73 折起，單筆消費滿 $173 元再拿 $200 元騎乘金
- 即日起至 3/31，至「GoShare Select 美食挑剔指南」精選人氣餐廳，並使用 GoShare SCAN & PAY 付款，不僅享最低 73 折起獨家回饋，單筆消費滿 $173 元額外獲 $200 元騎乘金（活動期間每人限領三次，騎乘金將於 4/16 前發送）。
- 用戶可以隨時打開 GoShare App，於地圖上找到粉紅色星星圖示，查看 GoShare Select 餐廳位置與詳細介紹，輕鬆探索 30 家台北人氣美味。
→ 更多活動詳細資訊，請密切鎖定「GoShare Disco 當街放閃」活動頁面與 GoShare 臉書官方粉絲團。
→ 即刻下載 GoShare App，AI 認證 3 分鐘快速註冊成為 GoShare 騎士。