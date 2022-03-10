職場上「這1句」令人生厭！眾聽了全火大：很想打下去
在職場工作最必不可免的便是與同事交流，那有哪些話容易使對方感到不愉快呢？就有網友分享自己最討厭在職場上聽到中、英混雜的說話方式，認為有種自作聰明的嫌疑，該文引起眾人議論，經整理後發現有1句口頭禪數次被提起，大多數人都認為這句話令聽者感到非常不快。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 20:54:05
原PO於PTT中發文，表示自己常聽到同事說「總total...」、「百分之xx percent」，該類中文、英文夾雜在一起說話，這令她感到非常受不了，質疑為何要混雜著說，有自作聰明的嫌疑，同時向網友拋出問題「大家最受不了哪些贅字？xxx的樣子？就是就是...？有沒有卦」。
眾人提出許多不願在職場上聽到的話語，大致分為三類，一類為無意義的禮貌「耽誤你一點時間，一下而已」、「我可以問你一個問題嗎 （廢話）」；二為分不清底線、讓人難以回答「（昨天去玩）同事：好啦都沒揪啦」、「（發出聲響）同事: 不高興要說內」；三則是令人煩躁的口頭禪「每一句前面都要『我覺得』」、「真的假的！我跟你講公事，還真的假的？」、「敘述一個事情，要自己停一下說『對』或『對對對』」。
其中帶點質疑及優越感的口頭禪「你懂我的意思嗎？」，榮登最令人厭惡的一句話「你懂我的意思嗎？ 你了解我的意思嗎？」、「講一大串之後補一句『你懂我的意思嗎』」、「anyway，你懂我的意思嗎」、「認真問『你懂我意思嗎？』要怎麼回嗆他？」、「這樣你懂嗎？懂嗎！？」、「你懂我的意思嗎？聽到就很想巴蕊」。 （編輯：李惠婷）