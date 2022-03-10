莫子儀票房破億就舌吻　拿黃姵嘉換掉樓一安

莫子儀、黃姵嘉、王渝萱、賴澔哲、凌心妤今（10日）出席《該死的阿修羅》首映會，上映前夕不免俗要來個票房公約，電影傳遞了一個很重要的訊息就是「選擇」，首映會上特別擺出「機會」、「命運」牌來讓導演樓一安選擇，如果票房破5000萬要怎麼回饋粉絲？一陣糾結之下，導演表示：「我不相信命運，所以我選擇『機會』。」結果抽到在寧夏夜市設千歲宴宴請粉絲，樓一安說：「我還是想知道『命運』牌是什麼？」原來是和莫子儀喇舌10秒，樓一安說：「哇，這樣我比較想選『命運』欸，感覺比較有催票效果吧。」莫子儀立刻說：「好險沒抽到這個。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-03-10 21:40:00
主持人楊達敬現場拱莫子儀再加碼，是不是能設千歲宴也同時喇舌，莫子儀立刻冷漠回覆：「不要。」接著被問那票房破億可以嗎？莫子儀考慮了一下回說：「嗯可以，但可以跟姵嘉或者澔哲嗎？」被嫌棄的樓一安在旁邊不滿表示：「澔哲有鬍渣啦，會被鬍渣刺到。」
首映會上導演被調侃從沒這麼豁出去跑宣傳，賴澔哲記得和樓一安去高雄宣傳的時候，剛好是遇到大停電，義守大學的教室因為停電所以無法感應門禁卡，改教室到11樓，「對，沒有電梯，加上要上義守前的百階，我們總共爬了15樓，就為了要把《該死的阿修羅》介紹給大家，導演一到11樓就累倒坐在樓梯間，所有老師都圍繞他跟他講話，他邊喘邊回答老師們的問題，都沒有生氣欸。」
上周末樓一安率領幾位主演跑連續2天的簽票會，也吸引了上百人前來，對粉絲的所有簽名、拍照需求有求必應，莫子儀與賴澔哲也合體比愛心，讓現場粉絲瘋狂，而對於粉絲不斷敲碗樓一安手比愛心，正經八百的導演拗不過粉絲要求，害羞的比出來，黃姵嘉笑說：「太瘋狂了！從沒有看過這樣的樓一安。」《該死的阿修羅》將於3月11日全台上映。