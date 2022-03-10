▲ Jaguar 第三款虛擬遊戲跑車現身 Gran Turismo 7，獨特塗裝同步登場

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為表彰 Jaguar 在 Vision GT 系列中的第三部虛擬概念跑車誕生，Jaguar 的設計團隊為每輛車款開發了新的訂製塗裝。特別開發的黑色與灰色塗裝搭配精巧的圖形強化了車款既有充滿張力與美型的設計，並且是遊戲內汽車塗裝的獨特之處。
Jaguar Vision Gran Turismo Roadster 是一款純電單座賽車，將 Coupé 經賽事考驗的動力總成與受經典、永恆的 Jaguar D-Type 所啟發的經典造型相互結合。
Jaguar Advanced Design, 外觀設計師, Oliver Cattell-Ford, 說到 : 「身為一名汽車設計師，成為 Gran Turismo 系列團隊的一員是個夢想計劃。自 2019 年 Vision GT Coupé 和 2020 年 Vision GT SV 發布後，我們就希望策劃一種完美的方式展示車款。在 Roadster 加入後，我們就知道在Gran Turismo 7 上呈現這三款車的完整陣容是個完美的方式。」
「視覺效果是令人驚豔的，從夜間東京的街道到加州的 Laguna Seca 賽道，在世界各地的任何賽道上都不會顯得格格不入。」
Jaguar Vision Gran Turismo Roadster
Roadster 的設計宗旨在於為遊戲玩家帶來純粹、觸動人心的駕駛體驗，來自三具電動馬達驅動的開放式駕駛艙 Jaguar 跑車，總輸出功率超過 1,020 PS (750 kW)，瞬間最大扭力達到 1,200 Nm。在不到 2 秒的時間內完成 0-60 英里/小時加速，最高時速超過 200 英里/小時，再加上出色的行路、操控和敏捷性，將帶來真正令人難忘的駕駛體驗。
先前兩輛 Jaguar Gran Turismo Vision 車款的流暢表面、引人注目的線條和完美的比例使人一眼就能認出，但 Roadster 取代了可展開的頂篷，直接在駕駛員面前配備了後掠式空氣動力學前擋玻璃。
車後的尾翼是致敬三屆 Le Mans 冠軍 D-Type 造型的現代詮釋，使用最新的流體動力學計算程式對空氣力學進行了優化，可在一定速度下展開，以最小的阻力提高穩定性。
尾翼上還有一個美麗細節可以在 Roadster 上找到，即使用 Jaguar monogram 圖案蝕刻英國國旗到尾翼本身，並巧妙地由 LED 照亮。前擋泥板上的手工皮革繃帶和車前護罩上的標誌性圓形燈延續這一主題。
Jaguar Vision Gran Turismo Roadster 引人注目的、駕駛導向的內裝設計以輕巧、奢華的材料與令人驚嘆的複雜細節相互結合。從優雅的長引擎蓋向外看出，擁有開放式駕駛艙無與倫比的全方位視野，玩家將完全沉浸在遊戲之中。
Roadster 輕盈、堅硬的單體式車身結構由碳纖維複合材料和先進鋁合金精心打造而成。最先進的鋰離子電池組盡可能地安裝於結構最底層，有助於實現低重心、低側傾和接近前後比 50:50 的重量分佈，這是車輛優異表現的基礎。
電池的電力被輸送到三具輕量、強大和緊湊的馬達，這些馬達是根據 Jaguar Racing 的電動方程式賽事經驗而開發。前軸一具馬達，後軸兩具馬達，總輸出功率為 1,020 PS (750 kW) 和 1,200 Nm 的即時激進扭力。當玩家從起跑線加速到超過 200 英里/小時的最高速度時，他們將親身體驗這一點。
Polyphony Digital 為 Gran Turismo 7 所開發的新功能進一步強化體驗，該功能將可以於 3 月 4 日起在 PS4™ 和 PS5™ 遊戲主機上使用。
Polyphony Digital 總裁, Gran Turismo 創辦人，山內一典說到 : 「我們很高興發布 Jaguar Vision Gran Turismo Roadster，它完成了 Gran Turismo 7 的 Jaguar Vision 車款三部曲。這次與Jaguar 設計團隊的合作經歷很棒，我們期待玩家們在新遊戲中掌握虛擬方向盤親自體驗。這三款車將提供給GT7新用戶令人興奮的體驗。」
Jaguar Vision Gran Turismo SV 現在可在遊戲中使用
除了新款 Roadster，玩家同時還可以首次駕駛 Jaguar Vision Gran Turismo SV。它於 2020 年 12 月首次亮相，並確定要在 Gran Turismo 7 中發布，它是一款由 Jaguar 設計並由 Jaguar SV 研發的純電虛擬耐力賽車，以提供極致的性能、循跡性和高速穩定性。GT SV 由 Jaguar Racing 開發的四具電動馬達提供動力，可提供 1,903 PS (1,400 kW) 的最大輸出，只需 1.65 秒即可達成 0-60 英里/小時加速，最高時速可達 255 英里/小時。
Jaguar Vision Gran Turismo Roadster、Vision Gran Turismo Coupé 和 Vision Gran Turismo SV 將可在 Gran Turismo 7 中供玩家遊玩。
《Gran Turismo 7》 Jaguar 車款技術規格
於 2019 年 10 月於 Gran Turismo Sport 發布 - 現在可於 《Gran Turismo 7》 中使用。
動力總成：3 具電動馬達，AWD
功率：1,020 PS (750 kW)
0-60mph：< 2 秒
最高時速：> 200 mph
Jaguar Vision Gran Turismo SV
於 2020 年 12 月發布。隨著《Gran Turismo 7》的發布，並首次在遊戲中提供使用。
動力總成：4 具電動馬達，AWD
功率：1,903 PS (1,400 kW)
0-60mph：1.65 秒
最高時速：255 mph
Jaguar Vision Gran Turismo Roadster
於 2021 年 3 月發布，現在可在 《Gran Turismo 7》 中使用。
動力總成：3 具電動馬達，AWD
功率：1,020 PS（750 kW）
0-60mph：< 2 秒
最高時速：> 200 mph
註1 : 為表彰 Jaguar 在 Vision GT 系列中的三個版本，Jaguar 的設計團隊為每輛車款開發了新的 Bespoke 塗裝。這些塗裝並沒有在 GT7 中。新塗裝採用特別開發的黑色和灰色車漆與巧妙的圖形強化了車款固有的戲劇性和美麗的設計，在 GT7 中，玩家可以使用塗裝編輯器功能重新創建這些新塗裝。