台灣邊境管制太嚴格　印尼辦事處：盼盡速放寬促觀光

隨著後疫情時代來臨，印尼也逐一鬆綁國內外旅遊的入境防疫規定，但台灣旅客若要前往印尼觀光仍有諸多不便。駐台北印尼經濟貿易代表處觀光暨交通部主任伊艦軒（Ichwan Josesoef）10日表示，台灣旅客回國後，仍需經過10天隔離與7天自主管理，若要入境峇里島，也未享有落地簽待遇，這會大大影響台灣民眾前往印尼旅遊的意願，因此希望台灣政府盡快放寬邊境管制，才能促進台灣與印尼之間觀光交流。
記者李澍/綜合報導
2022-03-10 22:11:05
攤開管制措施比一比，現階段，若從國外返台，旅客需要接受10天隔離，隔離期滿後還要接受7天的自主隔離，在此期間，僅能從事固定且有限度的活動，另外還得快篩2次並回傳衛福部網站；反觀印尼的度假勝地峇里島，抵達當地機場後只要進行1次PCR檢測並在飯店停留1天等待結果，如果檢驗結果為陰性就可以自由活動。顯然台灣的管制措施嚴格許多。
此外，最受台灣人歡迎的旅遊目的地之一的峇里島尚未將台灣納入享有落地簽待遇的國家名單中，台灣人赴峇里島前仍要事前辦理簽證手續，這增加了台灣人出國的難度。
伊艦軒認為，很多人都希望台灣政府能盡快放寬邊界管制，近期已和台灣的旅行社公會討論，要進一步呼籲政府打開國門，讓台灣與印尼恢復觀光交流。目前得到台灣政府的回應是「已經有在考慮」，但實際什麼時候會開放還不知道。
話鋒一轉，伊艦軒提到，雖然目前出國難度還很高，但已經有面向台灣的旅遊推廣活動。近期在台北圓山花博爭豔館舉辦的「2022年台灣國際潛水暨度假觀光展」中，就有4家旅行社推廣印尼的潛水活動，主推峇里島與龍目島觀光行程。根據了解，在台灣前往印尼觀光的旅客中，有15%至23%的台灣人會到這2個島嶼從事潛水活動。
他強調，印尼現在持續在開放，相信只要台灣願意鬆綁，印尼很快就會有進一步的措施，提振雙邊的觀光活動。