76.8萬起，同級唯一原裝進口Kia 22年式卡旺K2500上市！

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Kia中型商用車卡旺K2500，延續2021年創下近1,500張訂單的銷售成績，台灣森那美起亞導入符合全新六期法規的卡旺K2500，以「尚能載、尚安全、純進口」三大產品DNA所打造，全車系包含齊全的單廂、大單廂及雙廂3種車型，配合手排及手自排2種選擇，並提供二輪及同級唯一四輪傳動系統(註1)的完整車型編成，滿足全台百工百業頭家各式各樣不同的需求。「承載‧更懂承擔」，擁有強大乘載能力的卡旺K2500與所有頭家一起攜手打拼，承擔更多甜蜜的責任、也承擔更多幸福的未來。
2022年式Kia卡旺K2500，動力搭載2.5升6期環保直列4缸柴油渦輪增壓引擎，可輸出130 PS最大馬力，並擁有26 kg-m最大扭力。2022年式並提供全新5速手自排及6速手排變速箱兩種選擇，以節能且充沛的動力表現，成為頭家日常載貨的最強後援。因應台灣道路地形狹小，卡旺K2500最小迴轉半徑只有5.02m，卡旺K2500並擁有同級唯一四輪傳動(註1)，專屬機械式後軸差速器鎖定所帶來的強悍穿越能力，不論上山下海都可因應地形，給予頭家全方位的支援。Kia卡旺K2500除了提供頭家駕駛最佳後盾，載貨空間更是不容小覷，貨床最大尺寸可達3,110mm長及1,630mm寬，及180度卸開貨物檔屏，讓上下搬運更加輕鬆方便；Kia卡旺K2500同時採用具備高抗壓係數的雙C大樑貨斗，最大承重可達1,489kg，相較同級擁更佳的乘載能力。
Kia 2022年式卡旺K2500不僅提供最完整的車型陣容編成，全方位的安全守護，更讓車主打拼的同時「尚安全」。全新2022年全車系新增升級原廠前霧燈，Kia卡旺 K2500更配有同級唯一駕駛座SRS輔助氣囊(註1)，並標配ABS電子式防鎖死煞車系統、ESC電子車身動態穩定系統、HSA斜坡起步輔助系統，四輪傳動車型另配置TPMS胎壓偵測系統，提供長時間用車的頭家最實質的安全輔助。頭家車主另可以依照駕駛習慣，選配倒車顯影功能，讓行車多一層保障。不僅擁有多項安全輔助，Kia卡旺K2500以籠型結構打造的車頭，在車頂、車側及車底皆採用強化鋼樑，以全方位的安全守護，提供頭家更安心的行車安全。
在台銷售已近20個年頭的Kia卡旺K2500，一直以來都以「純進口」的同級唯一原裝進口品質(註1)，成為台灣頭家們生活中的好夥伴，Kia總代理更同時提供3年或12萬公里的全車保固，讓頭家車主全力打拼、無後顧之憂。全新2022年式卡旺K2500，在Kia邁入品牌新紀元的同時，同步以嶄新的Kia品牌識別加上獨有的家族識別「Tiger Nose 虎鼻式水箱護罩」，展現獨特且富設計感的外型，搭配燻黑動感晶鑽型頭燈，營造出更具個性的車頭設計。
不僅擁有霸氣外觀，2022年式Kia卡旺K2500車艙內，整體採用豪華轎式配置的內裝設計，中控台不僅配備有3.5吋大型行車資訊顯示幕，雙廂版本更標配支援Apple CarPlayTM / Android AutoTM的7吋多媒體影音系統；全車系標配轎車式皮質座椅，搭配附有置杯架及文件盒的多功能中座椅背，加上豪華車內閱讀燈附太陽眼鏡盒，多項的實用收納巧思，提供駕駛更舒適的打拼時光。
Kia總代理台灣森那美起亞深耕台灣市場，為滿足所有商用車頭家的需求，持續提供更優質的銷售與服務通路，除原本商用車服務據點之外，自3月起將另有原4個乘用車據點升級投入商用車的銷售服務，累計全台總計共 32間商用車展示中心及 41個服務廠據點，未來並將會有更多服務據點陸續加入商用車銷售，給予努力打拼的頭家最完善的賞車空間及最便利的售後服務。Kia總代理台灣森那美起亞，邀請全台各地頭家們一同前往全新Kia商用車展示中心，親身蒞臨感受Kia獨有的「Movement that inspires 移動 啟發人心」品牌精神之外，並親自體驗以「尚能載、尚安全、純進口」三大產品DNA打造的全新2022年式卡旺K2500。
2022年式卡旺K2500建議售價：
| 二輪傳動
| 規格
| 單廂手排
| 單廂自排
| 大單廂
手排
| 大單廂
自排
| 雙廂手排
| 雙廂自排
| 建議售價
| 76.8萬
| 80.8萬
| 79.8萬
| 83.8萬
| 93.8萬
| 98.8萬
| 同級唯一四輪傳動
| 規格
| 單廂手排
| 雙廂手排
| 建議售價
| 92.8萬
| 102.8萬