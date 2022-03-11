VWCV全新電動商旅車ID.Buzz車系正式亮相

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一如先前所公布的前導訊息，福斯商旅同步推出五人座ID.Buzz與商用的ID.Buzz Cargo，初期推出的車型將搭載電池容量為82kWh〈淨電量為77kWh〉的高壓鋰電池，裝設在後軸的電動馬達輸出功率為150kW〈約201hp〉，極速以電子速限限制於145km/h，且電動馬達自靜止開始，踩下電門後就可以直接輸出310Nm的扭力。而在充電機能部分，除可以用壁掛式或公共充電站以11kW之交流電充電，若使用直流電快速充電站充電，充電功率可達170kW，使其可以在30分鐘內從5%電量充至80%。
同時，先前公布的訊息中就已透露，未來可透過軟體提升，具備Plug&Charge即充即用功能，可直接透過使用 ISO 15118 標準之充電連接槍，直接於兼容的快速充電站之充電設備進行身分認證，即可充電，不需要再以其他方式認證。
而另一項特殊的功能是所謂的雙向充電，ID.Buzz即可作為行動電源使用，可將儲存於ID.Buzz的電池中的電力，利用專用的雙向直流壁掛轉接器，將電力轉至家庭使用，達到家庭節電的效果。上述兩項功能都可以同步蒐集與交換相關數據，以利未來優化充電的便利性。
五人座ID.Buzz與商用的ID.Buzz Cargo都採標準軸距設定，車長同為4712mm，軸距為2988mm，其中ID.Buzz車高則是1,937mm〈T6.1為1970mm〉，ID.Buzz Cargo則為1,938mm，車寬則是1985mm，ID.Buzz基本可提供1,121公升之行李廂容積，若將第二排向下折疊，則可擴充至2,205公升。ID.Buzz Cargo則可視車主需求，於前座配置兩個或三個座位，並配有座艙隔板，行李廂總容積則超過了3.9 m 3，可直接置入兩組歐規標準棧板之貨物。
外觀非常流線的ID.Buzz，具備優異空氣力學設計，風阻係數僅Cd 0.285-0.29〈視規格不同〉，低風阻將有效提升能源運轉效能。科技面，ID.Buzz全車系都可以透過互聯網，更新車載系統、充電模式與駕駛輔助系統功能，並搭配有完善的自動停車輔助系統、具有交通事故預警功能之Car2X進階主動安全技術，以及 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統等安全科技。
ID.Buzz車系可說是當前市場上最新的電動商旅/商用車，同時具備非常前衛之造型，未來將由福斯商旅位於漢諾威的工廠負責組裝，ID.Buzz與ID.Buzz Cargo預計在5月份於歐洲展開預售，並在秋天開始陸續上市。同時，ID.Buzz也將代表VW重返北美Minivan市場。