洪秀柱嗆投蔡英文817萬不用腦筋 蘇貞昌：言論會被唾棄
前國民黨主席洪秀柱日前批評民進黨挑釁中國，更直指投票給總統蔡英文的是不用腦筋的人，另國民黨立委吳斯懷也批評南韓新任總統尹錫悅對中國的軍事政策是挑釁，2人言論皆引發論戰。行政院長蘇貞昌今（11）日赴立院備詢前被問及此事表示，贊同中國武力擴張、破壞和平，甚至跟他們同一鼻孔出氣的言論，都不是台灣的主流民意，散播批評被害者反抗的不當言論，會被人民唾棄。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-11 09:20:00｜2022-03-11 10:15:55
洪秀柱日前接受「德國之聲」專訪，主持人談及洪秀柱日前口述中國大陸政協主席汪洋批評「民進黨持續腐敗，因此保持現狀不容易，退步是可預期的」，並反問洪，為什麼蔡英文能拿超過817萬票成功連任？洪秀柱脫口，「就是817萬不用腦筋的人」；吳斯懷昨天則表示，尹錫悅戰略智慧不夠，也稱尹錫悅主張增加部署薩德（THAAD）反飛彈系統是「挑釁中國」的看法。
對於洪秀柱與吳斯懷的言論，蘇貞昌說，俄羅斯破壞和平、侵略烏克蘭，全世界愛好和平的民主國家同聲譴責、予以制裁，並且給烏克蘭幫助。而台灣是最民主自由的國家，經濟學人評鑑還是亞洲第一，對於散播批評被害者反抗的不當言論，會被人民唾棄。
蘇貞昌也說，贊同中國武力擴張、破壞和平，甚至跟他們同一鼻孔出氣的言論，都不是台灣的主流民意，也都對台灣不好。
蘇貞昌表示，不應該這樣長敵人志氣，希望說出這樣的話的人多一點了解，台灣是最愛好和平的國家，政府保護國家與人民天經地義。