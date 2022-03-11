木屑噴進眼睛！陳冠霖飛車甩尾　耍帥代價傷很大

三立八點台劇《一家團圓》首播收視3.21開紅盤，張琴昨（10日）與戲裡3位孫子陳冠霖、江宏恩、龍語申，加上張郁婕、夏語心等人，在劇中葉家客廳以炸湯圓慶功。在第一集中新車發表會的大戲，在南部就拍了四天三夜，特別是陳冠霖帥氣飛車甩尾，更吸引不少影迷，他表示這場戲最難忘的是滅火用的木屑傷了眼睛，但也是他第一次看到這麼大陣仗拍攝，誠意十足。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-11 13:02:00
龍語申、張郁婕、夏語心都是首次參與三立八點檔演出，龍語申這次演出頗獲好評，由於對劇組較陌生，平時就會抓著其他兩位哥哥與張琴對戲，他說由於自己在家是長子，這次終於滿足當弟弟的願望，而他在劇中是「龍體擔當」，還自爆接下來一場在寒流時拍攝游泳戲，讓他笑說冷到發抖，失溫冷到快失智。此時陳冠霖在一旁立刻把自己準備的熱茶遞過去，貼心的叫燈光師用燈光替龍語申暖身，陳冠霖笑說：「燈光打過去頓時看他身上冒白煙。」
「狐狸精」夏語心使壞，讓觀眾看得很爽，她笑稱自己是菜鳥，但在拍幾場火辣戲誠意十足，會讓人目不轉睛，她露透小三不好當，到目前該吃的苦也都開始嚐到了。而劇中「衰女擔當」的張郁婕永遠是林則希的麻煩製造者，她被網友戲稱是本劇最衰，被千面女郎綁架還落水，災難不斷，但張郁婕樂觀看待說：「我一直被男朋友拯救，非常浪漫。」
《一家團圓》受矚目的焦點是首集就埋下兩大謎團，誰是真正的千面女郎還有阿嬤張琴尋找孫女芊芊下落，都引起觀眾熱烈討論，面對網友猜測千面女郎就是林筳諭（勇兔），她語帶保留笑說這次演兩個角色，其中一個深陷千面女郎謎團之中。劇中驚見高山峰、大久保麻梨子、林玟誼、裴琳客串，更讓觀眾好奇接下來還會有哪些大咖驚喜現身，為戲增添新鮮感。