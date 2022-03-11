余苑綺化療70次遭疑「要破世界紀錄」 霸氣回網友詛咒文
藝人余天、李亞萍的女兒余苑綺7年前確診直腸癌，至今經歷70次化療，還動刀切除肺臟、肝臟，又開刀切除3顆淋巴腫瘤，目前肺部已剩一半。不過有網友質疑余苑綺以爆料病情來炒新聞，酸她「70次是要破世界紀錄」，甚至詛咒她「早死」，種種激烈字詞讓她難以忍受，昨（10）日就透過臉書霸氣回應。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-11 11:30:00
余苑綺一一解釋網友們的疑問，坦言家人從來沒有想要炒新聞：「我的家人都是比較心直口快，記者提問他們也沒有想太多，把內心的想法說出來，記者提問也是他們的工作，報不報導更是他們的自由。」至於已經化療70次還有頭髮，余苑綺透露不是每種化療藥物，都會讓頭髮掉光。另外，余苑綺本身就有醫療保險，所以醫藥費都是自己負擔，平時就靠接業配在家工作。
余苑綺表示之所以不住在安寧病房，是依照醫生的指示，決定搬離先生家，也是因為自己體力越來越差，需要長時間安靜休養身體，而對於外界的酸言酸語，余苑綺強調：「至於那些吃飽沒事幹，詛咒我早點死掉，希望我家人可以快點消失的那些，很抱歉，我現在就是過得比你還要開心，還要幸福。」希望同病相憐的人都可以早日康復。