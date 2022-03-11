台灣「生殖器」美食來源出爐！學生一面倒崩潰：我快吐了
台灣美食文化多元，只要妥善處理，牛雞豬的內臟器官都能成為桌上佳餚，吸引許多老饕喜愛，但也有人得知真相後崩潰，不敢再吃。對此，就有網友討論，大家喜歡吃「生殖器」食物嗎？結果大多人完全不怕，超愛吃，但也有人看完後才坦言，「不敢吃了」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 11:14:51
網路論壇Dcard美食板，有位網友PO文詢問「大家喜歡吃『生殖器』食物嗎？」他舉例，海膽的黃色的部分就是海膽的生殖器，也就是精巢或卵巢；雪蛤就是青蛙的輸卵管；蟹膏就是精液、蟹黃就是卵巢；生腸就是豬的輸卵管與子宮。
這讓原PO直呼，「不知道有人跟我一樣平常超愛這些東西，現在才發現其實是生殖器類食物嗎？」「除了雪蛤沒吃過以外，其他我都很愛耶」。結果網友們紛紛留言「雞佛超好吃的啦（雞睪丸）」「白子啊！超好吃的（魚類睪丸）」「還有日式燒鳥店的提燈！（雞卵巢）」「都愛吃，吃爆」、「生腸超好吃！每次去吃米粉湯必點的配菜之一」。
不過也有人得知真相後表示，「為什麼要告訴我生腸這個殘酷的事實」、「我不應該點進來看的，以後怎麼吃」、「知道以後就不敢吃」、「我快吐了」、「好吃到就算知道他們是生殖器也要吃」、「長知識了！不過我是不太在意，反正好吃就好」。（編輯：詹鎰睿）