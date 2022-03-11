替中國表達立場 蔡其昌：台灣有吳斯懷還需要敵人嗎？
國民黨立委吳斯懷稱南韓新任總統尹錫悅「對中國挑釁」，立法院副院長蔡其昌重話批評他言行不當，替中國表達立場、管到韓國去。「台灣有吳斯懷還需要敵人嗎？」蔡其昌喊話國民黨主席朱立倫：「為什麼國民黨在台灣社會得不到大家的認同，這是很主要的原因。」
記者顏幸如/台中報導
2022-03-11 11:00:25
蔡其昌今（11日）上午參與中興大學學士後醫學系成立記者會，受訪時表示，站在台灣的角度看待國際關係與整體國際情勢，是做國會議員最基本的價值。台灣對外需要團結，台灣跟韓國的關係是什麼？誰對台灣好、誰在威脅台灣？大家都很清楚。
蔡其昌認為，國民黨內部應該處理吳斯懷的看法與不當言論。他並喊話國民黨主席朱立倫：「為什麼國民黨在台灣社會得不到大家的認同，這是一個很主要的原因。」
蔡其昌昨痛斥「台灣有吳斯懷還需要敵人嗎？」他透過臉書表示：「南韓與台灣一樣，為了保護領土安全，我們需要更多防禦性裝備確保國人安全，當我們持續增加防禦性裝備時，卻有來自國民黨國防委員會的吳斯懷委員，說這是對中國挑釁，我想這是全體國人完全無法接受的行為！」
他並列舉吳斯懷過去荒謬行徑，包括到中國聽習近平演講、會中唱中國國歌時起身致敬，「如今又管到韓國去，還能替中國表達立場，這種行徑未免也太誇張了吧？這樣糾纏有意思嗎？」