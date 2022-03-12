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張文綺傻大姊形象害到家人　弟弟職場慘遭「主管羞辱」

▲張文綺（左）傻大姊形象害到家人，弟弟職場慘遭主管羞辱。（圖／中天提供）
▲張文綺（左）傻大姊形象害到家人，弟弟職場慘遭主管羞辱。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-03-12 07:30:00

30歲的藝人張文綺是節目《天才衝衝衝》的助理主持，曾多次角逐金鐘獎，甜美的外型、傻大姊的個性時常逗樂觀眾，不過近日她與小鐘、詹惟中等人上《同學來了》時，卻爆料弟弟因為自己的迷迷糊糊、少根筋的人設，慘遭主管羞辱，讓她氣到趕緊為自己澄清。

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張文綺少根筋的個性讓家人感到困擾，她的弟弟文騰提到自己曾在職場上慘遭霸凌，當時剛踏入金融業，因不熟悉產業環境經常做錯事，某天小主管輾轉得知他姊姊是張文綺時，竟無奈對著他說：「我可以想像，你們就像師出同門一樣！」讓他頓時備感羞辱，因為姐姐的「笨」讓他受牽連，一旁的張文綺則氣憤為自己辯白：「到底有誰可以靠著笨走天下！」

客家一哥小鐘以節省出名，但他的姊姊妮可則替他緩頰：「他對自己節省，但對家人出手很大方！」更拿生活小事舉例，聽聞爸爸想換車，小鐘便霸氣買下名車當父親的退休禮，但自己的車開了10幾年則都沒換，暖心舉動讓人大讚。不過話鋒一轉，妮可卻加碼爆料小鐘不為人知的秘密，透露他曾「喜歡上男生」，她解釋過去帶小鐘到泰國出差，體驗當地夜生活，一到夜店小鐘就被迎面而來的標緻女孩吸引，還不停抓著對方的手狂親，目睹全程的妮可為避免發生誤會開口詢問：「請問你是人妖嗎？」沒想到對方大方承認，讓小鐘頓時晴天霹靂、暗戀夢碎。

▲小鐘（右）被親姐爆料喜歡男生。（圖／中天提供）
▲小鐘（右）被親姐爆料喜歡男生。（圖／中天提供）
命理大師詹惟中的哥哥Jimmy透露詹惟中年少輕狂，打架、逃學、飆車樣樣都做過，是家中的頭痛人物。過去還結交過不少女朋友，但對感情的處理方式卻很不成熟，還要透過媽媽親手寫的分手信，才能和女友們斷乾淨，荒唐行徑讓人直搖頭。
 

▲詹惟中（右）與哥哥Jimmy。（圖／中天提供）
▲詹惟中（右）與哥哥Jimmy。（圖／中天提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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