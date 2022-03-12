張文綺傻大姊形象害到家人　弟弟職場慘遭「主管羞辱」

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客家一哥小鐘以節省出名，但他的姊姊妮可則替他緩頰：「他對自己節省，但對家人出手很大方！」更拿生活小事舉例，聽聞爸爸想換車，小鐘便霸氣買下名車當父親的退休禮，但自己的車開了10幾年則都沒換，暖心舉動讓人大讚。不過話鋒一轉，妮可卻加碼爆料小鐘不為人知的秘密，透露他曾「喜歡上男生」，她解釋過去帶小鐘到泰國出差，體驗當地夜生活，一到夜店小鐘就被迎面而來的標緻女孩吸引，還不停抓著對方的手狂親，目睹全程的妮可為避免發生誤會開口詢問：「請問你是人妖嗎？」沒想到對方大方承認，讓小鐘頓時晴天霹靂、暗戀夢碎。
命理大師詹惟中的哥哥Jimmy透露詹惟中年少輕狂，打架、逃學、飆車樣樣都做過，是家中的頭痛人物。過去還結交過不少女朋友，但對感情的處理方式卻很不成熟，還要透過媽媽親手寫的分手信，才能和女友們斷乾淨，荒唐行徑讓人直搖頭。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110